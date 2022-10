Vil bygge på erfaringen i regionen og etablere ny konferanse

Målet er å ha en fullskala utstilling og konferanse, med inspirasjon fra ONS, i 2024. Før det har havbruksnæringen mulighet til å prøvesmake på konferansen allerede 8. og 9. november i år.

– Vi har videreutviklet konferansen «Ny havbruksteknologi» som Stiim Aqua Cluster arrangerte sammen med Norsk Industri, og med støtte fra Stavanger kommune og DNB, i fjor. Konferansen ble en suksess med over 300 deltakere, og det er dette en ønsker å bygge videre på med satsingen frem mot 2024, sier Trine Danielsen til RA.

Danielsen er klyngeleder for Stiim Aqua Cluster, en klynge under Blue Planet-paraplyen.

– Målet er blant annet å se inn i glasskulen og se hvor neste stopp er når det gjelder utvikling – både med hensyn til havbruk til havs og oppdrett i lukkede anlegg. Vi vil se på hvordan man bedre kan utnytte areal, og samtidig produsere bærekraftig, sier Danielsen.

På årets AquaNext-konferanse er det over 200 påmeldte allerede, men Danielsen understreker at det fortsatt er mulighet til å melde seg på.

– Det blir oppfølging av samme tematikk som i fjor, det handler om ny teknologi, framtidens bærekraftige løsninger, også er det en viktig møteplass for aktørene. Innholdet er omfattende, nytt og spennende, sier Danielsen.

– Norge er ledende i forhold til ny havbruksteknologi, det er det som er utgangspunktet for denne konferansen. Verden ser til Norge – hva foregår i nord, hvilke crazy ting holder de på med nå? Og hva kan vi lære av Norsk teknologi og oppdrettere?, tenker mange. Konferansen er en god mulighet for alle til å møtes og høre mer om hva de ulike selskapene utvikler, sier hun.

Hun mener ett av høydepunktene på programmet er at er at fiskeriministeren kommer.

– Det er viktig for oss å få muligheten til å ha direkte samtaler med ham.

Erfaringer

Danielsen gjør det klart at det ikke er tilfeldig at de ønsker å etablere en internasjonal havbrukskonferanse og utstilling i Stavangerregionen.

– Vi føler oss privilegert når vi sammenligner oss med de andre konferansene i de store byene. Vi har oljebransjen her, vi har Smartcity-gjengen, vi har vindkraft-klyngen, og vi har ONS med all erfaringen – og Stavanger Forum sine fasiliteter, sier hun.

– Vi ser litt til ONS og tenker vi skal få til en slik konferanse hvor vi kan bygge på det vi har i Rogaland, i og med at vi har så mye ulik erfaring i regionen. Det er så mange framstående folk her som ønsker å bidra innen havbruk også, legger hun til.

Hun påpeker at under oljekrisen kom mange offshore-folk til Blue Planet og lurte på hvordan de kunne få kontakt med de store oppdretterne – og hva som skulle til for at de kunne bli med på laget.

– Vi hadde allerede flere nettverk for samarbeid innen havbruk, og med tilstrøm av nye offshore- og teknologi bedrifter, så har Rogaland blitt en unik region i landet hva «vår type» kompetanse angår, sier Danielsen.

Kirsti K. Sømme er kommunikasjons- og arrangementsansvarlig i Blue Planet, og understreker det Danielsen sier med et eksempel:

– I forhold til det å utvikle havbruk i mer eksponert farvann, er kompetansen som finnes innen olje- og gassnæringen helt unik i forhold til materialteknologi og konstruksjon for offshore virksomhet. Veldig mange av gründerne i de nye teknologibedriftene har for øvrig bakgrunn fra olje og gass, sier Sømme.

Fakta om AquaNext

AquaNext ble stiftet i mai 2022 som et non-profit AS bestående av eierne Blue Planet, Stavanger Forum, Validé, Næringsforeningen i Stavanger og ONS.

Selskapet har som ambisjon å arrangere en stor årlig havbruksutstilling og konferanse i Stavanger.

Konferansen skal støtte opp om den regionale, nasjonale og globale satsingen på havbruksnæringen.

Gjennom konferansen og utstillingen er ambisjonen til AquaNext å skape et globalt utstillingsvindu i Stavanger for den nye teknologien innen havbruksnæringen, en næring med teknologi der Norge og Rogaland er verdensledende.

Både utstillingen og konferansen skal ha søkelys på utvikling av landbaserte, lukkede/semilukkede anlegg i sjø og eksponert oppdrett/havbruk til havs.

