Politiet har begrenset evne til å stanse droner

Dersom Avinor, Heimevernet eller andre oppdager en drone som må stanses, er det politiet de ringer. En reaksjon kan være å sette dronen ut av spill, men dette er et krevende arbeid, skriver Aftenposten.

Politidirektoratet skriver i en epost til avisen at de har «noe begrenset evne til å håndtere dronene», men de jobber med saken. Nettavisen skrev om saken tirsdag.

– Politiet er nå i en prosess for å øke kapasiteten både med materiell og personell, skriver direktoratet. Et tidligere prosjekt der politiet testet mottiltak mot droner er lagt ned.

Mottiltak mot droner er teknologisk krevende og krever høy kompetanse. Det er en omfattende prosess å bygge opp og utvikle denne kapasiteten. Det opplyser Jonny Lian ved Nasjonale bistandsressurser i Oslo, som har overtatt ansvaret for antidronearbeidet.

For tiden har politiet et helikopter i beredskap på Vestlandet, der det nylig har bistått ved Kårstø og Flesland.

Politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt, som har ansvar for dronehendelser på norsk sokkel til havs, erkjenner at de mange dronesakene er krevende for politiet. Han vil ikke gå i detalj om hvilke verktøy de har tilgjengelig, men sier de øver sammen med andre aktører og at Kystvakten rykker ut ved dronehendelser til havs.

Nylig hadde også Stavanger lufthavn, Sola besøk av drone. Luftrommet ble stengt.

– Sakene er under etterforskning. Vi spiller på de ressursene vi har tilgjengelig, både internt og eksternt. Det er ingen som er mistenkt for forholdene, sa Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

[ Droner stengte luftrommet over flyplassen - nå trappes beredskapen opp ]

(©NTB)