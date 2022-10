Rekordhøy innsamling på “The Garden Party” med mening

For tredje året på rad ble det arrangert auksjon i Stavanger til inntekt for TV-aksjonen. Resultatet av innsamlingen var betydelig høyere enn i 2021.

– Vi fikk inn 58.000 kroner i fjor, mens i år endte vi med 89.600 kr, så vi er superfornøyde, sier politisk valgt leder for TV-aksjonen i Stavanger, Ann Sesilie Tekfeldt.

Årets TV-aksjon går til inntekt for Leger Uten Grenser, og hun tror aksjonen kan gå veldig bra.

– Hvis den givergleden vi så på The Garden kan gi en pekepinn på hvordan søndagens bøssebærer-aksjon kommer til å bli, så har vi mye å se fram til, sier Tekfeldt.

Øverst fra venstre: Siri Ommedal, Bibbi Ur Kjørsvik, Bente R. Skogheim, Sissel B. Fuglestad, Cille Ihle. Foran fra venstre: Ann Sesilie Tekfeldt, Christin Møller, Trude Jaarvik Noerman og Merete B. Aanestad har stått på for årets TV-aksjon. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Neste år

Det er ikke bare rekordinnsamlingen som damene i ledergruppen for arrangementet har å være glade over.

– De tilbakemeldingene vi har fått har vært positive og de som var der har sagt at de kommer tilbake til neste år, sier Tekfeldt.

Hun endte selv opp med å by på et kunstfoto av Anita Hamremoen, og forteller at alt det donerte ble solgt. De gikk også helt tom for lodd.

– Vi kunne hatt mye mer å aksjonere bort, for det var så mye giverglede, sier hun.

Det er ingen tvil om at de kommer til å gjenta arrangementet til neste år.

– Vi må jo nesten bare gjøre det igjen, men det kan være vi må få et større sted, sier Tekfeldt.

“The garden party” med mening

De som hadde kjøpt billetter til arrangementet fikk mat og drikke, samt mulighet til å by på varer, gavekort og konsertbilletter. Et slikt arrangement er mulig å gjennomføre fordi det gis donasjoner fra bedrifter, og privatpersoner kommer for å by på varene.

– Vi kaller det for “The Garden Party” med mening, og vi ser at folk synes det er gøy å være med, sier Tekfeldt.

“The garden party” med mening, arrangeres i Stavanger, men det er ikke bare der bedriftene har bidratt.

– Det er faktisk mange butikker i Sandnes som er med å gi også, så vi kan ikke si at det er et rent Stavanger arrangement, sier hun.

Mange av disse butikkene er gjengangere og Tekfeldt forteller ar de er takknemlige overfor alle som bidrar.

– Vi er veldig heldige i TV-aksjonen. De aller fleste er sånn “selvsagt skal vi være med, hva kan vi gjøre?” og det er kjekt, sier hun.

Informasjon om årets TV-aksjon. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Leger Uten Grenser

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Årets TV-aksjon er 23. oktober.

– Vi trenger flere bøssebærere i alle bydelene, så jeg vil gjerne oppfordre til at folk melder seg, avslutter Tekfeldt.





