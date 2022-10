Vil ha solceller på skoletak

Tirsdag ble en rapport om hvilke videregående skolebygg i fylket som er egnet for etablering av solcelleanlegg lagt fram for Fylkesutvalget. Kartleggingen er gjennomført av Oneco, og konklusjonen er at de aller fleste skoler er velegnet for solcelleanlegg.

– Vi ønsker å ta ned energiforbruket og se på mer fleksible løsninger for produksjon og bruk av energi i byggene. Ideen er å høste energi fra egen bygningsmasse og tomtearealer, lagre den og deretter produsere energi for distribusjon til egne bygg og nærområder. Det gir mening både fra et miljø- og kostnadsperspektiv, og jeg syns det er et veldig spennende arbeid, sier fylkesordfører Marianne Chesak, til RA.

Hun gjør det klart at hun er veldig positiv til flere solcellepanel på videregående skoler i fylket.

– For det er den veien vi alle må gå framover. Vi er nødt til å se på muligheter for å ta ned energiforbruket i byggene og det er fremdeles noe av det viktigste vi gjør. Men denne saken åpner også opp for lokale løsninger på energiproduksjon, og det å hente inn energi lokalt og bruke av den, er helt i tråd med strategiene vi har for å nå et framtidig lavutslippssamfunn, sier fylkesordføreren.

Midler er satt av

– Hva er veien videre nå etter rapporten er lagt fram?

– Konklusjonen som kommer fram i saken er at de fleste videregående skoler i fylket er velegnet, og det er skolene med høyest strømforbruk som vil kartlegges først. I første omgang pekes det på Jåttå, Randaberg, Vågen og Bryne videregående skoler for utredning. Det er satt av midler i budsjettet for tiltak som dette, og derfor blir arbeidet fulgt opp videre i økonomiplanen, sier Chesak.

På møtet i Fylkesutvalget viste mange av politikerne stor entusiasme for denne saken, og mange påpekte at de synes det var bra at det er lagt av midler til dette i økonomiplanen allerede.

Fylkesordføreren påpeker at fordelene med solcelleanlegg er at det vil redusere karbonavtrykket til skolene.

– Det senker også regningen på strøm og gjør skolen mer uavhengig av strømnettet – det øker energisikkerheten. Energien kan også selge overskuddsenergi eller lagre den for senere bruk. Så dette er en framtidsrettet løsning i det samfunnet vi er på vei inn i, hvor energi er en mer dyrebar og knapp gode enn vi har vært vant til, sier hun.

Produksjon og forbruk

Oversikten under viser et utvalg av videregående skoler i Rogaland sin teoretisk årsproduksjon strøm, samt byggets forventede årsforbruk, basert på analysene gjennomført av Oneco.

Videregående skole Egnet Teoretisk årsproduksjon solceller Årsforbruk EL 2021 Bergeland Ja 34 890 kWh 440 658 kWh Gand Ja 296 600 kWh 923 497 kWh Godalen Ja 190 200 kWh 1 200 693 kWh Hetland Ja 162 800 kWh 473 355 kWh Jåttå Ja 625 600 kWh 1 100 840 kWh Randaberg Ja 467 400 kWh 591 966 kWh Sandnes Ja 256 200 kWh 265 856 kWh Sola Usikker St. Olav Ja 50 040 kWh 803 099 kWh St. Svithun Ja 221 800 kWh 283 688 kWh Stavanger katedralskole, avd. Bjergsted Ja 21 920 kWh 226 356 kWh Vågen Ja 483 500 kWh 1 135 925 kWh