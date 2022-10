For tredje året på rad arrangeres det auksjon i Stavanger til inntekt for TV-aksjonen. Arrangementet er mulig å gjennomføre fordi det gis donasjoner fra bedrifter, og privatpersoner kommer for å by på varene.

– Vi kaller det for “The Garden Party” med mening, og vi ser at folk synes det er gøy å være med, sier politisk valgt leder for TV-aksjonen i Stavanger, Ann Sesilie Tekfeldt.

Årets TV-aksjon går til inntekt for Leger Uten Grenser.

"The Garden Party" med mening. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Håper på rekordinnsamling

– Vi har samlet en gjeng med damer som er helt rå på innsamling og sammen så har vi laget dette her for tredje år på rad. Og vi håper at det kommer til å fortsette, sier Tekfeldt.

De to tidligere årene har arrangementet blitt holdt på Victoria Hotell, men har i år blitt flyttet til The Garden.

– I fjor samlet vi inn 58.000 kroner, så vi satser jo på at vi skal samle inn enda mer i dag, sier hun.

De som har kjøpt billetter til arrangementet får mat og drikke, samt mulighet til å by på varer, gavekort og konsertbilletter.

– Akkurat nå fikk vi sikret oss to festivalpass til Utopia og Karpe i 2023, så det skal folk få lov til å by på, sier hun.

Gjestene får i tillegg utdelt plater med tall når de kommer og auksjonarius Thomas Tjelta fra Sandnes brukt og antikk leder auksjonen.

– Jeg tror det blir ganske gøy og så går jo alt til TV-aksjonen, sier Tekfeldt.

Her er noen av tingene som blir auksjonert bort. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Lokalt engasjement

“The garden party” med mening, arrangeres i Stavanger, men det er ikke bare der bedriftene har bidratt.

– Det er faktisk mange butikker i Sandnes som er med å gi også, så vi kan ikke si at det er et rent Stavanger arrangement, sier hun.

Mange av disse butikkene er gjengangere og Tekfeldt forteller ar de er takknemlige overfor alle som bidrar.

– Vi er veldig heldige i TV-aksjonen. De aller fleste er sånn “selvsagt skal vi være med, hva kan vi gjøre?” og det er kjekt, sier hun.

Evy Eftestøl og Kirsti Brogeland skal by på aksjonen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Godt oppmøte

Allerede på mandag ettermiddag så var de 100 billettene til arrangementet utsolgt. De to siste dagene har de også fått flere forespørsler om de kunne selge flere billetter.

− Kanskje vi gjør det enda større til neste år, det får vi se på. Vi hadde jo ikke trodd at det skulle være så lett å selge ut 100 billetter, sier Tekfeldt.

To av de som har møtt opp på arrangementet er venninnene Evy Eftestøl og Kirsti Brogeland. Eftestøl har selv bidratt med et maleri til auksjonen.

– Det er jo et utrolig flott arrangement og så går det jo til Leger Uten Grenser som gjør et veldig godt arbeid. Det å bidra på den måten jeg kan, tenker jeg at er viktig, sier hun.

Eftestøl skryter også av Tekfeldt og damene som har satt i stand kvelden.

– Det er jo et utrolig engasjement og det smitter jo så klart, avslutter hun.

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Årets TV-aksjon er 23. oktober.

