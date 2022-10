Ferje: Mortavika stenger tirsdag formiddag

Tirsdag klokken 10.00 og fram til onsdag 19. oktober klokken 07.00 vil ferjekaien i Mortavika være stengt.

Ferjene til Arsvågen vil dermed gå fra Hanasand på Rennesøy. Egen rutetabell vil blir lagt ut på Fjord1 sine sider.

Det vil være avganger hver hele og halve time fra Arsvågen og Hanasand. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Årsaken til den midlertidige stengingen er at Statens vegvesen skal skifte en ferjelem på Mortavika ferjekai.

– Vi beklager ulempene endringen vil medføre for trafikantene, men vi må tenke sikkerhet også for morgendagen, og da er det nødvendig at ferjelemmen må skiftes, sier prosjektleder Trond Ingve Mølstre i Statens vegvesen.

