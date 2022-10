Nettavisen og NRK: Mann i 50-årene tiltalt for Tengs-drapet

De to baserer seg på anonyme kilder. Verken påtalemyndigheten eller forsvarerne har bekreftet at det foreligger en tiltalebeslutning. NRK oppgir at de har fått opplysningen bekreftet hos Riksadvokaten.

Rogaland statsadvokatembeter har varslet at det vil komme en pressemelding omtrent midt på dagen i dag. Der skal det gjøres kjent om påtalemyndigheten tar ut tiltale mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs for 27 år siden.

Mannen som nå skal være tiltalt, har helt siden pågripelsen i fjor nektet enhver befatning med drapet og har konsekvent nektet straffskyld etter politiets siktelse.

Politiet avsluttet sin etterforskning i slutten av august og sendte sin påtaleinnstilling til statsadvokaten. Ifølge Stavanger Aftenblad anbefalte politiets jurister at det tas ut tiltale mot 52-åringen som 1. september i fjor ble pågrepet og siktet i den 27 år gamle drapsgåten på Karmøy.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept og ille tilredt langs en vei, ikke langt fra hjemmet sitt på Karmøy på Vestlandet en maimorgen i 1995. Saken har stått uløst etter at Tengs' fetter, som ble dømt for drapet i Karmsund tingrett, ble frikjent i Gulating lagmannsrett.

Saken er allerede berammet og skal etter planen starte i Haugaland og Sunnhordland tingrett om to uker. Domstolen har satt av hele 14 uker til saken.