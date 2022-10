I dag kommer påtalemyndighetens avgjørelse i Tengs-saken

Påtalespørsmålet – skal 52-åringen som i over ett år har vært siktet for drapet på Birgitte Tengs, tiltales eller ikke – har ligget hos Riksadvokaten i rundt fire uker. Påtalemyndigheten varsler at beslutningen blir offentliggjort i form av en pressemelding «cirka midt på dagen» mandag, får NTB opplyst hos Rogaland statsadvokatembeter.

Politiet avsluttet sin etterforskning i slutten av august og sendte sin påtaleinnstilling til statsadvokaten. Ifølge Stavanger Aftenblads omtale av innstillingen, anbefalte politiets jurister at det tas ut tiltale mot den nå 52 år gamle mannen som 1. september i fjor ble pågrepet, siktet i den 27 år gamle drapsgåten på Karmøy.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept og ille tilredt langs en vei, ikke langt fra hjemme sitt på Karmøy på Vestlandet en maimorgen i 1995. Saken har stått uløst etter at Tengs' fetter, som ble dømt for drapet i Karmsund tingrett, ble frikjent i Gulating lagmannsrett.

Saken er allerede berammet og skal etter planen starte i Haugaland og Sunnhordland tingrett om to uker. Domstolen har satt av hele 14 uker til saken.

Fakta om Birgitte Tengs-saken:

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs’ da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs’ foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet som er siktet for drapet.

Mannen er også siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs’ strømpebukse er likt DNA-et til siktede. Sakkyndigrapporten ble i ettertid godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon.

Politiet avsluttet etterforskningen av saken 31. august og har sendt saken til statsadvokaten og Riksadvokaten for påtalemessig avgjørelse.

Mandag blir det kjent om påtalemyndigheten tar ut tiltale mot den siktede mannen.

Rettssaken er berammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober.

