Mímir gjør som milliardær - gir penger til Varmestuen

Mandag skrev RA at Varmestuens Venner sliter økonomisk og inviterer til gallaaften i håp om å få inn nok penger til å fortsatt hjelpe Stavangers vanskeligstilte. Men da det var ingen solgte billetter til veldedighetsgallaen, var Varmestuen nær ved å gi opp prosjektet.

Onsdag ble det kjent at Stavanger-milliardæren Ole Ertvaag kjøpte 50 billetter på forespørsel fra Stavanger-kvinnen Edel, og at arrangementet med det var reddet.

Nå gjør Rødt-politiker og forfatter Mímir Kristjánsson det samme som milliardæren og støtter Varmestuen.

– Dette er en tid i landet vårt hvor veldig mange blir mye fattigere, og for folk som sitter nederst fra før, er dette ganske problematisk. Jeg synes det er hjerteskjærende at Varmestuen mangler penger. Det er et viktig tilbud i byen vår som jeg har kjent til så lenge jeg kan huske og som tar vare på en del av dem som sliter aller mest nå, sier stortingspolitikeren til RA.

Det er ganske alvorlige tider vi lever i akkurat nå, og da må vi prøve å bidra med det lille vi kan. — Mímír Kristjánsson

«Mamma er trygda» av Kristjánsson er årets bok i Hele Rogaland leser. Honoraret han får fra Rogaland fylkeskommune for å reise rundt og holde foredrag om boken som deles ut gratis til alle interesserte i fylket, vil han nå overføre direkte til Varmestuens Venners bankkonto. Etter skatt er dette 40.000 kroner.

– Det triste er at dette jeg gjør nå, ikke burde vært nødvendig. Jeg skulle ønske jeg kunne løst det i den andre jobben min som stortingspolitiker, ikke med forfatterhonorarer. Men enn så lenge er det ikke tilstrekkelig med flertall eller interesse for å ta tak i den fattigdomskrisen og sosiale kriser vi er på vei inn i nå. Det er ganske alvorlige tider vi lever i akkurat nå, og da må vi prøve å bidra med det lille vi kan.

Kristjánsson peker på at det er et økende problemer med matkøer i norske byer og Sifos undersøkelse om at familier bruker mindre penger på mat.

I august publiserte Sifo en rapport om nordmenns håndtering av økte levekostnader og finner at det har skjedd et skifte i første halvår av 2022. Siden januar har 28 prosent fått noe dårligere økonomi og 5 prosent mye dårligere økonomi. Undersøkelsen viser også at en femtedel (21 prosent) har redusert det nødvendige forbruket, som også gjelder mat, og at mange (18 prosent) har kuttet ned på den sosiale omgangen med andre.

– Det er jo ikke så veldig ofte en sosialist og milliardær gjør felles sak. Jeg tenkte på dette allerede da jeg så saken, men jeg rakk ikke å få gjort det før Ertvaag hadde kommet meg i forkjøpet. Men jeg tror de aller fleste folk i Norge, enten du stemmer på Høyre eller Rødt, eller hva enn du gjør, ser at dette er ganske tungt og mener at man bør kunne samarbeide om å hjelpe dem.

































Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen