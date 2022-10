Nye UiS-studier: Nå kan du ta master i psykologi

Landets første SFO-utdanning og toårig master i psykologi er blant de seks nye studiene som opprettes ved Universitetet i Stavanger.

De nye studiene er: Bachelor i skolefritidspedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, toårig master i psykologi ved Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), master i Digital Society and Societal Transformations ved Institutt for medie- og samfunnsfag, SV-fakultetet, bachelor i digital serviceledelse ved Norsk hotellhøgskole, SV-fakultetet, master i transformasjon og nyskaping (erfaringsbasert etter- og videreutdanning), SV-fakultetet og master i utøvende kunstfag ved Fakultet for utøvende kunstfag

Første SFO-utdanning

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, har ikke tilsvarende tilbud eksistert i Norge – før nå. UiS blir dermed først ut med å kunne tilby en bachelorgrad innen skolefritidspedagogikk.

– Dette er et kjempeløft for SFO som i aller høyeste grad vil komme barna til gode, sier dekan Odd Magne Bakke ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS i en pressemelding.

Det nye studiet skal være nett- og samlingsbasert, noe som gjør det mulig for studentene å kombinere jobb og studier, men også gjør at man kan ta studiet selv om man ikke bor i området.

Toårig master i psykologi

UiS styrker satsingen sin på psykologifeltet. Den toårige masteren i psykologi skal gi studentene kunnskap til å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skoler, ideelle organisasjoner, statlige foretak, kommuner og næringsliv i private og offentlige organisasjoner.

– Dette er først og fremst en gledelig nyhet for folk flest. Vi har så mange samfunnsutfordringer som påvirker den psykiske helsen negativt, som mobbing, ensomhet, vold og overgrep. Alle som utsettes for slikt, behøver hjelp, og mange av dem behøver kvalifisert psykologisk hjelp, sier professor Nicolay Gausel ved Institutt for sosialfag, UiS.

Studiet er unikt i norsk sammenheng siden det er en samlingsbasert fulltidsmaster i psykologi. Det åpner opp for at studenter som ikke er bosatt i Rogaland, også kan ta studiet.

Den internasjonale mastergraden Digital Society and Societal Transformations skal utdanne samfunnsvitere som forstår den teknologiske utviklingen og hvordan den påvirker samfunnet.

– Både privat og offentlig sektor har stort behov for arbeidskraft som har den analytiske og kritiske kompetansen som samfunnsvitenskapene gir, samtidig som de trenger teknologiforståelse utover det tekniske, sier Helle Sjøvaag, professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag, UiS.

Serviceledelse

Fra høsten 2023 opprettes bachelorprogrammet digital serviceledelse. Det nye studieprogrammet skal utruste studentene med kompetanse som behøves for nødvendig omstilling og utvikling knyttet til den voksende tjenestesektoren.

Den nye masteren i transformasjon og nyskaping skal gjøre studentene rustet til å lede og bidra til innovative endringsprosesser. Masteren, som skal tilbys som en etter- og videreutdanningsmaster fra våren 2023, bygger på en inkluderende forståelse av ledelse, bærekraftskompetanse og framtidskyndighet til støtte for det grønne skiftet. Nyutdannede vil få etterspurt, essensiell kompetanse for nødvendige omstilling- og transformasjonsprosesser.

Master i kunstfag

Den toårige masteren i utøvende kunstfag blir individuelt tilpasset og gir fordypning i klassisk musikk, dirigering, jazz og improvisasjon, eller samtidsdans på høyt kunstnerisk nivå og i tett tilknytning til arbeidslivet.