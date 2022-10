Bombetrussel utløste evakuering på landanlegget til Ormen Lange

Det er klart at det blir dramatisk når man får slike meldinger og vi satte stab med en gang når vi fikk inn meldingene, sier ordfører Odd Jørgen Nilssen til TV 2.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om hendelsen på Twitter klokken 9.16 torsdag.

Det ble iverksatt full evakuering, og Aukra kommune satte krisestab. Ved 9.50-tiden opplyste politiet at situasjonen var avklart. De har varslet at det vil komme en pressemelding om hendelsen.

Ordføreren sier at kommunen er orientert om status, og at evakueringen blir opprettholdt inntil videre.

Ormen Lange er Norges nest største gassfelt, og brønnstrømmen prosesseres på Nyhamna, skriver Shell.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt beredskapen ved olje- og gassanlegg i Norge og andre Nato-land etter at gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen ble brutt 27. september. Det er antatt at ledningen ble utsatt for sabotasje, og Russland regnes av Nato-landene for å være hovedmistenkt.

NTB har vært i kontakt med Shell, som ikke ønsker å kommentere situasjonen foreløpig. NTB har også vært i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter, som henviser til politiet.