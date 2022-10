– Jeg kan bekrefte at det er en pågående feil og at vi jobber med feilsøking, sier kommunikasjonssjef Ingvild Ween for infrastruktur hos Altibox-eier Lyse.

– Vi jobber så raskt som mulig med å finne ut av dette og få rettet problemet. Foreløpig er det ikke mye mer å si, legger hun til.

Hun sier omfanget av problemene foreløpig er uklart.

