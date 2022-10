Verdensdagen for psykisk helse: – Stor interesse

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres av hele landet mellom uke 39–42 hvert år.

På Folkets Hus i Stavanger skal det arrangeres en psykisk helse-dag torsdag 20. oktober. Dagen er et samarbeid mellom Mental Helse Stavanger og Stavanger kommune. I løpet av dagen skal blant annet Abid Raja holde foredrag basert på boken sin «Min skyld – En historie om frigjøring.» Det åpnes også for at publikum kan stille spørsmål til Raja under panelsamtalen.

– Interessen er stor for markeringen i Stavanger. Vi regner med å fylle salen, sier Guri Tysse, styremedlem i Stavanger Mental Helse, til RA.

Hun forteller at målet med Verdensdagen er å sette fokus psykisk helse.

– Alle har en psykisk helse. Ulike temaer rundt dette tas opp under Verdensdagen. I år er slagordet «Løft blikket», sier Tysse.

Hun gjør det klart at målgruppen for markeringen er alle, for at flere skal kunne være åpne om psykisk helse.

Stigma

– Hva ser du på som den største utfordringen i samfunnet i forhold til psykisk helse?

– Den største utfordringen er å kunne snakke åpent om psykisk helse. Selv om det er lettere nå enn tidligere, så er der enda mye stigma rundt det å slite psykisk. Det er også for få sengeplasser innen psykisk helse, sier Tysse.

Hun understreker at vi alle må være flinkere til å se at vi henger sammen både psykisk og fysisk.

– Åpenhet er et viktig ord her. Nettopp derfor er Verdensdagen etablert, sier Tysse.

Mange er ensomme

Temaet for Verdensdagen 2022 er «Vi trenger hverandre. Løft blikket!»

Verdensdagen påpeker på sine hjemmesider at ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. 1 av 5 oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer, og i en undersøkelse gjort av Opinion for Røde Kors oppgir hver fjerde ungdom at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

I år oppfordres det til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker.

– Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap. Årets tema er utviklet etter innsikt fra de som markerte i fjor og samarbeid med et bredt spekter fagmiljøer. Temaet er del av en treårig strategi hvor fellesskap, inkludering og forebygging av utenforskap vil være overbyggende tema. Dette er i tråd med det forskningen viser til som sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen i Norge, og samsvarer med innspillene til de som markerte i fjor, skriver Verdensdagen på sine hjemmesider.

---

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres av hele landet mellom uke 39–42 hvert år.

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, på flere ulike måter.

Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kampanjen markeres av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og lag over hele landet

I 2021 var det rekord med mer enn 3100 registrerte markeringer

---