Byhistorie: Jærpoeten som vandret i skyggen

Det kan det være grunn til å rope et lite hipp-hurra for uten at man nødvendigvis høver å blåse i strisbasunen for å minne om at det også er 80 år siden han ga ut fire bøker mens forfatterne hadde besluttet en slags utgivelsesboikott under krigen. Dermed fikk han også et slags gult kort etter freden da forfatterforeningen skulle beskikke sitt krigsbo, og skille de rettferdige fra resten av de skriveføre kvinner og menn. I sin tid ble det gjerne hvisket hørbart på såkalte «artistiske arbeidsplasser» at har man ikke egen suksess, er det slett ikke dumt med andres fiasko. I sin tid rivaliserte eksempelvis skribenteneTheodor Dahl og Torvald Tu om å være den mest etterspurte kåsør og muntre mann i lokalsamfunnet. De to – som var sambygdinger og nesten jevnaldrende – opptrådte ofte på det samme markedet. Om de to de var ulike både i sjel og sinn, oppnådde de en felles heder fra sin ettertid: De fikk begge gateskilter i sin nærmiljø som en velfortjent takk og pris.

Torvald Tu følte nok ofte at han sto i skyggen av Theodor Dahl, og for så vidt ofte nokså tydelig ga uttrykk for at Theodor bare ville han vondt. Torvald Tu tok nok gjennomgående Theodor Dahl i den aller verste mening.

Torvald Tus største teatersuksess var spelstykket «Trulovings-gilde». I et sterkt formulert brev til Det Norske Teatret, understreket han med tydelige bokstavtegn at skuespillet var ment som «et publikumsstykke» og slett ikke skulle framføres som en «bedehuskomedie».

Om det var Tus påpakning eller om det var tittelbyttet til «Kjærleik på Lykteland», som sikret hovedstads-suksessen for forestillingen, var det nok delte meninger om. Sikkert var det imidlertid at skuespillet traff sitt publikum så godt at det ble sendt ut i to turnéversjoner. Det hadde ikke forekommet før i Det Norske Teatrets historie.

Da forestillingen kom til Rogaland på turne, advarte Torvald Tu i et brev til teatersjef Ingjald Håland på Det Norske Teatret, mot «å la for mange eidar og banningar få koma inn i stykke. Eg veit korleis det er når skodespelerane har spela eit stykje i lang tid, det vil gjerne bli for mykje med kraftuttrykk», skrev Tu.

Nå skrev tydeligvis Torvald Tu for blinde teatersjef-øyne. Haaland tok i hvert fall ikke noe hensyn til Tus synspunkter på banningens betydning for jærbuens teater-entusiasme. I et intervju med Theodor Dahl etter en oppføring i et løeteater på Nærbø, siterte bladmann Dahl forfatteren Tu, blant annet på dette viset. Det er Tu som forklarer hvordan han hadde oppfattet de mange «eidar og banningar» som forekom i framføringen:

«Jo, ser du, siden jeg forlot min gård Lykteland i Kristiania, har mine folk på gården ikke stellet seg akkurat slik som jeg har ønsket at de skulle. Somme av dem har skeiet ut et grand, de har fått vel meget spillerum. Det er saken. De steller seg vel fritt. At de banner uten min tillatelse, det er så, men de gjør også det som verre er», siterer Dahl fra Tus munn i intervjuet hvor intervjueren imidlertid unnlater å presisere hva uttrykket «det som verre er», egentlig innebærer.

Ifølge Torvald Tus biograf Jan Olav Gatland, glemte aldri Torvald Tu dette intervjuet med Theodor Dahl. Han mente at det både hadde skadet han personlig, men det aller verste for Torvald Tu, var at han var hellig overbevist om at det hadde ødelagt hans forhold til Det Norske Teatret i lang tid.

Endatil tjue år etter at intervjuet var trykket i Stavangeren, var Tu fortsatt bitter og besk i sine kommentar til det: «Theodor Dahl trudde eg meg til den gongen som ein venn – (han sa han var det) – og eg fortalde han ymse ting i trusmål både om skodespelerane andsynes rollene og om framsyninga i det heile – men som eg samstundes bad om, og understreka, at det ikkje måtte koma med i intervjuet. Jau, eg skal seia at det kom med. På plumpaste og tarvelegaste måten», slår Tu fast og gir Theodor Dahl hele skylden for at verken teatersjefen eller skuespillerne ville snakke med han på flere år etter intervjuet var offentliggjort.

Dahl så for sin ingen grunn til å beklage hva han hadde skrevet i intervjuet. Det talte for seg, og var i tråd med det som Torvald Tu hadde sagt der og da, sa han senere. At Tu angret seg da han merket reaksjonen på uttalelsene, kunne ikke Dahl ta ansvaret for, svarte bladmannen på sin side.

At det virkelig var en sterk rivalisering mellom Torvald Tu og Theodor Dahl, var ikke journalist Sigurd Tveterås i Stavangeren i tvil om. Han har skrevet om stemningen mellom de to jærbuene: «Vi som kjente både Theodor Dahl og Torvald Tu, oppdaget fort at de hadde lett for å uttale seg kritisk om hverandre, gjerne som småpirk, men noe av det røpet en kappestrid, en slags løpende konkurranse, rett og slett en kamp om jærbuens kjærlighet.”

I sin bok «Humor fra hav til hei», hadde Theodor Dahl samlet rim, regler og historier fra Jæren. I kapitlet «Smil rim», tok han for seg lang rekke muntre vers og barnesuller som han mente hadde gått fra den ene munnen til alle de andre.

En av disse siterte sullene skulle senere skaffe Theodor Dahl ekstra mye bry. Den går slik:

Duttele, duttele, dåva

Falemann må sova

Me skal reisa på lange tur

liga der kor kongen bur

Dutteie, duttele dåvaduttele, duttele, deai

kæ vil kongen siea

Falemann æ store gut

han ska få en trompetutt

Duttele, duttele deia

dæ vil kongen seia

Straks denne boken til Theodor Dahl var kommet ut, fant Tu fram sin stridstrompet og blåste ut for fulle kinn at det var han som hadde skrevet diktet. Det var slett ikke noen vandresull fra Jæren. Tu poengterte at han først hadde kalt diktet for «Voggesull» og trykt det i boken «I godluna». Senere hadde han endret teksten noe slik at diktet ble til «Bestemor og sånemann», og deretter publisert i samlingen «Hugnadsstunder».

Utkjempet verbale dueller med leserbrev

Torvald Tu mente i mange leserbrev til avisene at Theodor Dahl bevisst hadde gått inn for å skade han som forfatter ved å antyde at Tu leste opp vers som han ikke selv hadde skrevet – det kunne jo virke sånn for tilhørerne, mente Tu, når Dahl kalte hans dikt for en jærsk vise-overlevering. Det var måte på hvor skadet Tus litterære navn og rykte var blitt på grunn av Dahls misbruk av diktet, hevdet Torvald Tu.

Striden mellom de to falt imidlertid temmelig flatt til jorden fordi ingen aviser fant å ville trykke Tus lange og omstendelige angrep på Dahl. Den ble egentlig først kjent da Torvald Tus biograf fant kopier av leserbrevene i Tus arkiver.

At Torvald Tu syntes å ha vært monomant opptatt av at Thedor Dahl alltid ønsket å gjøre han vondt, går også fram av Tus reaksjon på et av de aller første intervjuene som Dahl gjorde med han.

Theodor Dahl har selv fortalt om den episoden: «Jeg var helt ung redaktør i Stavanger Morgenblad da Torvald en kveld kom inn i redaksjonen. Han kom på jærsk vis. Satte tregangene av seg utenfor døra og kom inn på hosene. Han var i attenårs alderen da, men hadde allerede offentliggjort dikt og noveller i Stavangers aviser.» Torvald Tu ble sterkt såret av omtalen og skrev straks tilbake til redaktøren med snurt pennesplitt: «Sjølvsagt gjekk eg ikkje med treganger. Sjølvsagt er det dill og dull og Dahl …»

Torvald Tu bodde sammen med pianisten Trygve Stangeland fra 1937 til han plutselig døde en januardag i 1955. En annen muntre jærbu, Olav Stangeland, har en gang karakterisert hvordan jærbyen reagerte på dette samlivet: «Jærbuen flirte, lo og så skeivt på forholdet. De plasserte Torvald nede på rangstigen i det offisielle omdømmet», var Stangelands oppsummering noen tiår etter at Torvald Tu gikk ut av sin tid på jorden.

Biograf Jan Olav Gatland peker imidlertid på at Tu åpenbart ikke tok seg særlig nær av dette. Han viser til at en av tekstene i boken «Høg Himmel» – som ble dedisert til Trygve Stangeland – kan leses som en kjærlighetserklæring til livspartneren: «Eg har kviskra ditt namn til blomane. Sunnavinden høyrde det, og bar det i sol over lyngen. I lyngsongen leikar namnet ditt. Heia veit kven eg elskar …»