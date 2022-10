Slik reagerer ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola på statsbudsjettet

– Usikkerheten er veldig, veldig stor, og det er vanskelig å si hvordan neste år vil bli, det sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til RA.

Alle ordførerne har vært nødt til å omstille seg da regjeringen i forrige uke lettet på sløret og avdekket endringen i kraftskatten. De 14 kommunene i Sør-Rogaland som eier Lyse, mister med det store inntekter til staten.

Hvilke utslag dette får i høstens kommunebudsjetter, er fremdeles uvisst.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til RA at det blir harde prioriteringer framover.

I budsjettforslaget til regjeringen anslås det at kommunene i Rogaland samlet sett vil få en nominell vekst i frie inntekter på 4,0 prosent.

Det er anslått at Stavanger kommune vil få 9 606 994 kroner i frie inntekter, Sandnes få 5 251 777 kroner og Sola 1 872 088 kroner.

Her er en oversikt hva Rogaland får over statsbudsjettet.

– Tæring etter næring

Stanley Wirak Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier at med informasjonen han har i dag, er statsbudsjettet balansert. Likevel misliker han økningen i kraftskatten. (Tone Helene Oskarsen)

– Energipriser, krigen, oljevirksomheten, utslag i arbeidsmarkedet og kommuneøkonomien er preget av usikkerhet. Men for vår kommune er det ingen dramatikk, sier Wirak (Ap) til RA.

Det er ingen jubel å spore hos ordføreren. Med en pengesekk som plutselig ble mindre, har han problemer med å spå Sandnes’ framtid. Det eneste han vet er at kommunen ikke skal bruke mer penger enn hva den har til rådighet.

– Sånn det ser ut i dag kommer kommunen rimelig greit ut av det, men det er ikke sikkert det ser ut sånn i morgen. Vi har mindre penger til rådighet enn vi trodde for en måned siden, og det er alltid dumt å miste penger. Det er en del prosjekter vi ønsker å gjennomføre, men nå må vi se om det går. Vi må sette tæring etter næring.

For snarere to uker siden uttrykte Wirak sterk kritikk mot Støre-regjeringens beslutning om å øke grunnrenteskatten. Sammen med fire andre ordførere i Rogaland, advarte de regjeringen i et internt brev om skatteendringen.

Ordførerne Kari Nessa Nordtun (Stavanger), Odd Stangeland (Egersund), Frode Fjeldsbø (Gjesdal) og Sigmund Rolfsen (Klepp) sto bak advarsel-brevet.

– Med informasjonen vi har i dag, synes jeg statsbudsjettet virker balansert. Det er vanskelig å forklare hvordan man kan ha så mange penger på bok, men likevel ikke bruke dem. Hvis vi ikke strammer inn bruken av oljepenger, går det utover inflasjonen, rentene og dermed folk. Vi liker ikke økningen i grunnrentebeskatningen og ekstra skattene fra Lyse, men det er tross alt til å leve med.

Wirak understreker at det kunne vært verre. Mens Suldal mistet bevilgningen til rassikring på riksvei 13, består finansieringen av Bymiljøpakken.

Stavanger-ordføreren: – Vi må prioritere hardt framover

Korona Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) varsler harde prioriteringer, men er glad for at regjeringen har funnet plass til å prioritere redusere maksprisen i barnehagene. (Kathinka Skott Hansen)

– Det er et stramt budsjett. Jeg synes det er veldig positivt at regjeringen bevilger midler til økt kvalitet i barnehagene i Stavanger og områdesatsing i Stavanger. Men det er helt klart et stramt budsjett, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Men overrasket er hun ikke.

– Det var varslet at det ville bli stramt, og det er som forventet. Men det er positivt at de har funnet rom til å satse på barn og unge.

Nessa Nordtun er også leder i Arbeiderpartiets energiutvalg. Støre-regjeringens beslutning om innføring av kraftskatt, falt ikke i god jord hos Nessa Nordtun.

«Staten får allerede veldig mye ekstra inntekter fra folk og bedrifter i vårt område i den situasjonen vi står i nå. Det er i vårt område innbyggere og næringsliv betaler klart mest», sa hun til VG forrige uke.

Stavanger-budsjettet er kun to uker unna.

Fredag 21. oktober legger kommunedirektøren fram forslag til budsjett for Stavanger kommune. Heller ikke Nessa Nordtun kan spå hvordan de nye forutsetningene vil endre planene for Stavanger. Men byen er på etterslep, mener hun.

– Det er for tidlig å vite hvilke konsekvenser det vil få for Stavanger. Sånn situasjonen er i dag blir det ikke rom til alt vi har hatt lyst til å prioritere. Vi har et høyt investeringsnivå og ønsker å utvikle byen. Vi er på etterslep. Det har ikke blitt bygget skoler der folk har trengt eller sykehjem, og Kvernevik trenger en betydelig oppgradering. Dette er ting vi er nødt til å ta tak i. Vi må prioritere hardt på investeringsfronten framover, sier hun.

Sola-ordføreren: – Kan gå utover mange og mye

Korona Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) er misfornøyd med regjeringens kompensasjon for de tapte kraftskatt-inntektene. (Frode Olsen)

– Det er positivt for barnefamilier at maksprisen for barnehager blir redusert. Men for Sola kommune er det veldig lite positivt å spore. Da det ble kjent at kraftinntektene våre via Lyse ble tatt fra oss, lovet finansministeren at det skulle komme kommunene til gode. Det kan jeg ikke se at det gjør, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) til RA.

Slethei sier at de konkrete tapene først vil la seg avsløre etter helhetlige vurderinger av politikerne og kommunestyret.

– Sola kommune vokser mer enn staten spår, og de ekstra bevilgede midlene vil derfor spises opp av demografien. Ellers er det også en massiv økning i arbeidsgiveravgift for ansatte med lønn over 750.000 kroner, samt økt formuesskatt og utbytteskatt. Det gjør at det blir mer krevende å drive en kommune og drive et firma, sier han. Med svekket økonomisk handlingsrom og vesentlig økte inntekter, gir et vanskelig budsjett som kan gå utover mange og mye.