– Et statsbudsjett som setter grønn omstilling i Rogaland i fare

Det sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, om regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 som ble lagt fram torsdag.

– I Rogaland er over 70 prosent av arbeidsplassene i privat næringsliv. Mange av dem var i knestående allerede før statsbudsjettet kom. Nå har regjeringen sendt en ekstraregning på mange milliarder kroner i økte skatter og avgifter til bedriftene. Jeg frykter mange av de private arbeidsplassene nå kan forsvinne, fordi bedriftene ikke har rygg til å bære enda flere utgifter, utdyper Grindland overfor RA.

Med økt rente, inflasjon og økte matvarepriser vil innbyggerne i Rogaland får mindre penger å rutte med i 2023.

– Det betyr mindre penger å bruke på restauranter, kultur og opplevelser. Det siste denne næringen trenger nå, er at folk blir sittende hjemme, sier Grindland.

– Dette statsbudsjettet bidrar til å gjøre livet vanskelig for mange bedriftseiere og ansatte i Rogaland. Heldigvis er det fremdeles mulig for Stortinget å endre på dette, og krever NHO at Stortinget vi de gjør. Alle må bidra, men å påføre bedrifter og eiere en så stor skatteregning vil få konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser, mener regiondirektøren.

Gir også ros

Grindland har også funnet lyspunkter i statsbudsjettet som nå ligger på bordet. Hun mener regjeringen fortjener skryt for å bevilge ekstra penger til Nysnø.

– Dette vil bidra til å styrke grønne investeringer, som igjen kan skape arbeidsplasser i Rogaland, sier hun.

[ Statsbudsjettet: – Trist. Tragisk. En gedigen skuffelse ]

Advarsel om landbruk

– Rogaland er en av de viktigste matprodusentene i Rogaland. Matsikkerhet og norsk matproduksjon er viktigere enn på veldig lenge, derfor må statsbudsjettet sørge for å videreføre strømstøtten så lenge det er behov, også etter sommeren 2023. Det vil ha dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon om matprodusenter i Rogaland ikke overlever, sier Grindland.

[ Dette får Rogaland i statsbudsjettet: Vassøy- og Kvitsøy-ferja blir gratis ]