Dette får Rogaland i Statsbudsjettet: Vassøy- og Kvitsøy-ferja blir gratis

Torsdag klokken 10.00 la regjeringen fram statsbudsjettet 2023.

Innbyggerne på Vassøy kan juble for gratis ferje. Rogaland får også gratis ferje mellom Mekjarvik og Kvitsøy.

Regjeringen foreslår å bruke 420 millioner kroner til gratis ferje og til å redusere takstene til 50 prosent sammenlignet med takstene 1. januar 2021.

– For denne regjeringen er det viktig å redusere kostnadene for vanlige folk. I en tid der mye blir dyrere, prioriterer regjeringen å redusere levekostnadene til ferjereisende i hele Norge. Vi sørger nå for at ferjetakstene blir halverte, og innfører gratis ferje til øyer og samfunn uten vei til fastlandet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Takstendringene skal etter planen bli innført 16. august 2023.

– Regjeringen jobber for at folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge. Nå øker vi rammetilskuddet slik at fylkeskommunene kan redusere ferjetakstene og innføre gratis ferje uten at det går ut over andre tjenester. Det vil gjøre reisehverdagen billigere for mange folk rundt om i landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Saken oppdateres.