Opprop på Torget: – Regjeringen snur ryggen til næringslivet

Tirsdag kveld ble det arrangert et opprop på Torget i Stavanger, etter et initiativ fra Stavanger Høyre. Alle partiene var invitert til å holde appell, i tillegg til representanter fra næringslivet. Det var et par påmeldte politikere fra posisjonspartiene, som meldte avbud før oppropet startet. Det var kun representanter fra opposisjonspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre som holdt appell.

I pøsende regn hørte flere frammøtte på appeller fra et frustrert og bekymret næringsliv og politikere, i en times tid.

Bakgrunnen for markeringen er de høye strømprisene. Stavanger-regionen er en av områdene i landet som har hatt høyest strømpriser. Ifølge Høyre er et stort antall arbeidsplasser i regionen i ferd med å forsvinne. Flere bedrifter varsler at de står på kanten av stupet.

«Sammen skal vi sende et tydelig og kraftfullt budskap til regjeringen og Stortinget om at det snarest må komme på plass en strømpakke for aktørene i næringslivet som er tilstrekkelig til å berge arbeidsplassene i regionen vår», skriver Stavanger Høyre i en pressemelding i forkant av oppropet.

– Vi lar ikke litt regn stoppe oss fra å komme sammen i en så viktig sak som den vi har tatt initiativ til i dag. Det har haglet inn med støttemeldinger og telefoner helt siden vi tok initiativet og gikk ut med dette i går, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat Stavanger Høyre, innledningsvis.

Sissel Knutsen Hegdal (H) holdt appell under markeringen. (Tonette N. Haaland)

Hun sier det er viktig å samles, og få høre stemmen til bedriftene som står i en helt ekstrem spagat – en situasjon som har vedvart i hele 2022.

– Hjelpen er fortsatt langt unna. Dermed må vi gjøre et felles opprop. Folk ringer og nærmest gråter, og sier «nå klarer vi ikke mer, nå må vi se en løsning,» sier Knutsen Hegdal.

– Vi vet at det på torsdag kommer et statsbudsjett, vi alle fester vår lid til at det statsbudsjettet faktisk skal gi oss løsninger vi trenger, slik at vi kan trygge arbeidsplassene som er i Stavanger og regionen vår. Vi ser tegnene allerede, investorer er på flykt, de forlater gode prosjekt, og rømmer til regioner og landsdeler som har en helt annen strømpris enn det vår egen region har, sier Høyres ordførerkandidat.

80 millioner kroner i strømregning

Harald Minge, Administrerende direktør i Næringsforeningen, var en av flere som fikk ordet på Torget.

– Siden desember/januar har jeg snakka med bedrifter som lider. Næringsforeningen er nå 186 år, i løpet av 3 uker har jeg vært med på to demonstrasjoner. Jeg har ikke funnet lignende tilfeller i historiebøkene våre, sier Minge.

Han sier de har snakket med flere bedrifter, blant annet Kverneland Group, som har hatt ekstrakostnader på 80 millioner kroner i strøm i 2022. De får refundert 3,5 millioner kroner fra støttepakken til regjeringen.

– Når næringsministeren sier regjeringen allerede har fått på plass en kompensasjonsordning for næringslivet, så er det historiens verste misbruk av adverbet allerede, slår Minge fast, og får god støtte fra de frammøtte.

– På den ene siden skjønte vi tidlig at regjeringen har tenkt å vende næringslivet i Sør-Norge ryggen. I kombinasjon med dette, har vi en opposisjon som spriker i aller retninger, og som etter min mening samlet sett, ikke klarer å matche dette på noen som helst måte. Det er ganske alvorlig, sier Minge.

Han påpeker at nå svikter regjeringen næringslivet, og viser til at det de fryktet før støtteordningene under pandemien i 2020, nå skjer.

– De følger ikke opp på den måten som ble gjort under pandemien i 2020. På den ene siden handler det om strømkrisen i seg selv, og på den andre siden handler det om den konkurransevridningen vi nå ser mellom nord og sør, gjør han klart.

Appeller

Disse holdt appell fra næringslivet:

Terje Haukali, Stavanger Oilers

Torfinn Hansen, Kai Hansen

Idar Håland, Håland Kjøtt

Tove Løyning, FON Egersund

Kåre Wiig, Wiig Gartneri

Harald Minge, Næringsforeningen

Disse holdt appell fra politiske partier:

Sissel K. Hegdal, ordførerkandidat Stavanger Høyre

Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder Stavanger FRP

Mette Vabø, gruppeleder Stavanger Venstre

Henrik Halleland, gruppeleder Stavanger KRF





Ap: – Snakker med regjeringen direkte

Høyre hadde også invitert posisjonen i Stavanger, som inkluderer Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Gruppeleder i Ap, Dag Mossige, sa til RA i forkant av oppropet at han ikke kom til å delta på oppropet.

– Å arbeide for næringslivet har vært prioritert fra første dag. Vi har direkte dialog med bedrifter og regjeringen. Jeg forstår at Høyre, som er i opposisjon, må ut og markere seg. Selv synes jeg at min energi og tid brukes bedre på å jobbe direkte med regjeringen og statsrådene enn å gå på Høyres opprop på Torget, sier Mossige.

Han påpeker også at ordfører Kari Nessa Nordtun diskuterte strømprissituasjonen for bedriftene her lokalt med statsminister Jonas Gahr Støre da han var i Stavanger på lørdag.

– Jeg har også direkte dialog med regjeringen, sier Mossige, som legger til at Ap snakker med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mandag.

Han er opptatt av å ikke svartmale situasjonen.

– Generelt går det svært bra for næringslivet, så er vi også fullstendig klar over at det er utfordrende for noen. Vi har også direkte dialog med bedrifter og hører om deres situasjon, sier Mossige.

Sp: – Vet ikke om det er den beste måten

Varaordfører Dagny S. Hausken (Sp) var selv bortreist tirsdag kveld.

– Jeg vet ikke om et opprop er den beste måten å jobbe på. Sp vil heller jobbe inn mot våre egne i regjeringen, sier Hausken til RA.