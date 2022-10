Kongeparken med skrekk-suksess

I oktober åpner Kongeparken dørene etter «stengetid» og inviterer store og små på Spøkelsesnatt. Den første kvelden, 8. oktober, er billettene allerede utsolgt. 9. oktober er det få billetter igjen, og det ble nylig lagt til enda en spøkelsesnatt 14. oktober. Det vil bli sluppet billetter til 15. oktober etter hvert.

– Når mørket senker seg om høsten i Kongeparken får parken besøk av Heksen Velina på utvalgte kvelder som kalles Spøkelsesnatt. Da tar mørket over parken, og gjestene våre kan oppleve å kjøre karuseller i mørket, besøke kirkegården, eller være ekstra vågal med å ta turen innom vårt nye Spøkelseshus, sier daglig leder i Kongeparken, Therese Oddsen, til RA.

Hun gjør det klart at de er en familiepark, og har noe for alle aldre.

– Vi vet hvor viktig familieopplevelser er, og har noe i parken for alle sesonger hvor familier kan skape gode minner sammen. Målet med Spøkelsesnatt er derfor å tilby en unik kveldsopplevelse for de som vil oppleve en mer skremmende opplevelse enn den koselige høsten vi ellers tilbyr på dagtid under høstferien, sier Oddsen.

Tradisjon

Den første Spøkelsesnatten ble arrangert i 2016, og har vært en fast tradisjon i alle årene etter, og vokst sammen med popularitet og etterspørsel, ifølge Oddsen.

– Det begynte med kun en kveld. Nå er det fire kvelder, hvor det er få billetter igjen, sier hun.

– Det er alltid kjekt å se gjestene våre sin respons på de arrangementene vi lager til. Vi går «all in» på Spøkelesnatt, og det at vi er helt utsolgt allerede til første kveld viser at gjestene våre er klare for en uforglemmelig kveld, legger hun til.

– Hvorfor tror du dette er så populært?

– Spøkelsesnatt er en helt unik opplevelse i regionen vår. Det er utrolig spennende å kjøre karuseller med masse lys på seg i mørket og gjestene våre syns det er knallgøy å bli skremt i trygge omgivelser. Parken er som en helt nytt univers på disse kveldene, og vi legger mye arbeid ned i dekorasjon, kostymer, og egne kveldsaktiviteter som vår Scarezone og Spøkelseshus. Med Spøkelsesnatt hos oss er ikke Halloween bare forbeholdt for de eldste, men en familieaktivitet man kan gjøre sammen, sier Oddsen.

I oktober blir det mulig å besøke Kongeparken etter stengetid. (Kongeparken)

Ny historie

Historien for Spøkelsesnatten forandrer seg for hvert år, og de har tidligere hatt for eksempel zombieutbrudd og heksenetter.

– I år har den skumle klovnen Karma stjålet kreftene til Heksen Velina, og vi inviterer gjestene til en spennende interaktiv opplevelse gjennom skremmesonen vår. Det vi også skal gjøre nytt i år er at du som besøker selv kan velge hvor skremt du vil bli med glowstick-armbånd. Er du skikkelig tøff så velger du rød, da blir du ordentlig skremt. Vil du derimot bare bli venn med spøkelsene kan du velge grønt armbånd. Så i år kan besøkende i mye større grad skreddersy Spøkelsesnatt etter sitt behov og ønsket skremselsnivå.

Nytt av i år er også at det er mulig å overnatte i parken under Spøkelsesnatt i glamping BateLodge.

– BateLogde er hyttetelt med varmepumpe, to soverom, bad og stue. Her har vi laget en all inclusive opplevelse med en overnattingspakke som inkluderer den fargerike høsten på dagtid når parken er pyntet med tonnevis av gresskar og høyballer, og også kvelden med Spøkelsesnatt med utsikt over hele skremmeområdet, sier Oddsen.

Kongeparken har en anbefalt aldersgrense på Spøkelsesnatt på 7 år og oppover.

– Det er mulig å unngå å gå på de mest skumle områdene våre om man ønsker en mindre skummel opplevelse. Spøkelsesnatt er for hele familien, og ofte ser vi at det er barna som må passe på sine småskremte foreldre, påpeker Oddsen.

– Kle dere ut

Kongeparken oppfordrer alle til å kle seg ut, da det skaper god stemning i parken.

– Når Spøkelsesnatt begynte var det mange som uoppfordret kom utkledd, og for mange er det tradisjon og komme i et skummelt kostyme. Det er bare fantasien som setter grenser til kleskoden, vi har sett gjester kommet rullet inn i dopapir som en mummie, hekser, troll, zombier, vampyrer, og et år var til og med Batman innom parken på besøk, sier Oddsen.