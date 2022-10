Brynjar Meling tok helsegrep: – Gikk ned 10 kg, og sluttet med astma- og blodtrykksmedisin

Brynjar Meling, som er en av landets mest profilerte advokater, har det siste året hatt et stort helseprosjekt gående. På 13 måneder har hans 92 kilo blitt til 82, samtidig som han har fått 5–6 kg mer muskler.

Men veien til bedre helse har han ikke funnet alene.

– Det var en tilfeldighet hvor jeg, riktignok etter å ha plages med nyutviklet astma og høyt blodtrykk, skulle levere noe til idrettslege Morten Munkvik. Han kom svett, men pigg, rett fra trening, og jeg sto og pustet og peste etter å ha gått opp trappene. Jeg slo en spøk om han kunne få skikk på min kropp og få meg fra å være «femtifire feit og ferdig» til å bli «femtifem, fit og fresh,» sier Meling til RA.

Brynjar Meling løper nå 15 km i samme tempo han løp 3 km på i fjor. (Kristine Jahren / Stavanger idrettsklinikk)

Samtalen, eller spøken, skjedde på forsommeren i fjor.

– Det gikk det noen uker, så ringte han og spurte om jeg mente det. Vi hadde et møte og bestemte oss for å prøve. Det som var viktig for Morten var at dette skulle gjøres seriøst og langsiktig, forteller Meling.

Han påpeker at begge var enige om at de ikke skulle ha et «sixteen weeks of hell-opplegg», men at dette skulle tas sakte.

– Jeg skulle legge om matvaner litt og litt, og øke treningen gradvis, forklarer Meling.

– Hvordan har det gått?

– Vi har holdt på i 13 måneder og det går stadig framover. Jeg løper nå 15 kilometer i samme tempo som jeg klarte tre i fjor. Jeg har gått ned ti kilo i vekt og økt muskelmassen betydelig.

– Jeg har også sluttet med astma- og blodtrykksmedisin. Så det føles mye bedre, legger han til.

Brynjar Meling har mål om å fullføre et maraton i desember. (Privat)

Dørstokkmila

– Hva har vært utfordrende?

– Den berømte dørstokkmila er fortsatt den store utfordringen. Men jeg forsøker å legge inn hyggelige ting som lydbøker og podkaster. Det hjelper veldig. Så har det vært utfordrende å holde det i gang når sykdom og skader kommer, sier Meling.

Men han er helt tydelig på at målet hans videre er å fortsette.

– Vi tar et år om gangen. Men målet er å ha samme framgang neste år. Løpe litt fortere, litt lengre, veie litt mindre, løfte litt tyngre, men også ha full fokus på smidighet og mykhet.

Brynjar Meling har funnet treningsgleden etter helseprosjektet startet. (Privat)

Han understreker at han har fått hjelp fra et profesjonelt team, bestående av legene Morten Munkvik og Kristian Jong Høines, fysioterapeutene/ personlige trenere Kristine Jahren og Anders Fjelde ved Stavanger idrettsklinikk.

– Jeg kan ikke skryte nok av dem. De heier når jeg trenger det og bremser når det er nødvendig, sier Meling.

– Ville du gjort noe annerledes når du ser tilbake på veien din dit du er nå?

– Jeg ville nok lyttet mer til kroppens signaler. På godt og vondt. Og spesielt hatt flere rolige lange løpeturer.

– Har du noen råd til andre som ønsker å bedre helsen sin?

– Ikke vent på inspirasjon eller motivasjon. Det passer aldri. Vær klar over at det kommer til å koste, og at du må ofre en del. Vær tålmodig. Endringen tar tid, men den kommer, sier Meling.

Han skal løpe sitt første maraton i desember.

– Målet er kun å fullføre, så får vi se etter hvert.