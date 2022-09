Enorm pågang om nye ladestasjoner til bysykler

Sykkelansvarlig Randi Markvardsen i Kolumbus forteller at mobilitetsselskapet rennes ned av e-poster, telefonhenvendelser til kundesenteret, poster på sosiale medier og via kontaktskjemaet på nettsidene.

– Den store pågangen viser at det er et enormt engasjement for bysyklene blant befolkningen i distriktet vårt. Vi får daglig henvendelser med ønske om nye ladestasjoner, men den pågangen vi har hatt med et slik trykk som nå har vi ikke opplevd før, sier Markvardsen til RA.

– Et tydelig behov

Hun var fredag på reise, og hadde ikke den fulle oversikten over antallet henvendelser om ladestasjoner til Kolumbus de siste dagene, men slår fast at den har vært formidabel.

– Det er tydelig at det er et behov for flere sykler i markedet, og jeg tror det er et enormt potensial for å erstatte deler av bilbruken med elsykler. Vi ser at befolkningen ser på bysykler som en del av jobbreisen, også, sier Markvardsen.

– Et supplement

Kolumbus arbeider nå med å sortere, kategorisere og arkivere henvendelsene.

– Nå må vi arbeide strategisk slik at bysyklene i større grad blir et supplement til det øvrige kollektivtilbudet. Her er det viktig å samarbeide mer med kommunene, det er en rekke hensyn å ta når nye ladestasjoner skal plasseres ut, sier Markvardsen.

På RAs Facebook-sider har også engasjementet vært enormt, tidlig fredag formiddag var det 440 poster med innlegg om saken.

25 nye ladestasjoner

Kolumbus har i dag rundt 500 elsykler på veiene i Rogaland, og selskapet håper å plassere ut rundt 200 nye elsykler og rundt 25 nye ladestasjoner i løpet av 2023.

– Dette må planlegges. Det er utfordringer med leveringstid på både bysyklene og ladestasjonene, og logistikken kan være komplisert, sier Markvardsen.

Kolumbus-tall viser at bruken av elsyklene på Nord-Jæren stadig øker, og det siste året er det en økning på over 120 prosent, tross elsparkesykkelrevolusjonen i Stavanger og Sandnes.