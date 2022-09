Blir finansdirektør i Equinor

Reitan går inn i den nye stillingen med virkning fra 6. oktober 2022. Det melder Equinor i en pressemelding fredag.

Han etterfølger Ulrica Fearn, som har besluttet å slutte i selskapet for å bli finansdirektør i et selskap utenfor Equinor. Ulrica Fearn vil være tilgjengelig for å sikre en god overlevering til Reitan inntil videre.

– Jeg er veldig glad for å ønske Torgrim tilbake konsernledelsen. Torgrim har en veldig solid bakgrunn for å ta ansvaret som finansdirektør i Equinor, og for å være en drivkraft i arbeidet med å nå vår ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. I dagens energikrise er det en styrke å ha Torgrim I toppledelsen, med hans erfaring brede erfaring som finansdirektør, fra vår oppstrømsvirksomhet, fra forretningsområdet for trading og drift av naturgass, og sist fra arbeidet med å akselerere veksten i vår fornybarvirksomhet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, i en pressemelding.

– Jeg ser fram til å bli en del av konsernledelsen, og til å jobbe tett med Anders og hans team i arbeidet med den pågående energikrisen, samtidig som jeg vil bruke min erfaring til å medvirke til å drive fram omstillingen av Equinor mot karbonnøytralitet i 2050, sier Torgrim Reitan.