Valg: Sjekk hvem som topper Frp-listen i fylket

Frp sin nominasjonskomité har levert sitt forslag til fylkesstyret til Rogaland Frp. Nominasjonsmøtet blir avholdt 29. oktober.

Øverst på listen har nominasjonskomiteen pekt på Svein Erik Indbjo fra Haugesund som listetopp og ordførerkandidat for Rogaland FrP.

«Vi tror at Indbjo vil løfte partiet og at han er best egnet og har de rette kvalitetene som skal til for å lede partiet inn samarbeid som vil gi gjennomslag for god FrP-politikk», uttaler nominasjonskomiteen i en pressemelding torsdag.

Andreplass på listen er Hayley Anita Henriksen fra Gjesdal.

«Henriksen er et arbeidsjern som allerede har markert seg på fylkesnivå, hun sitter i FrPs sentralstyre og er gruppeleder i Gjesdal FrP. Komiteen er siker at hun vil være et sterkt bidrag i den nye fylkesgruppen», kommenterer nominasjonskomiteen.

Tredjeplass er Pål Morten Borgli.

«Varaordføreren i Sandnes har oppnådd sterke resultater. Han har også lang erfaring fra fylkespolitikken hvor han også har vært en tydelig stemme», skriver nominasjonskomiteen

Kristin Lode er på fjerdeplass.

«20-åringen er et talent fra Hå som studerer rettsvitenskap på UiS. Hun har allerede markert seg sterkt i lokale og nasjonale medier og har et stort potensial».

Leif Arne Moi Nilsen er på femteplass.

«Moi Nilsen har lang fartstid i politikken og har erfaring mer enn de fleste. Han har en sterk evne til å samarbeide med andre og vi tror han vil være et positivt bidrag til gruppen.»

Sjetteplass på listen er Inger Lise Erga.

«Erga har markert seg som en gjennomslagsdyktig politiker i Sandnes kommune og vi tror at hun vil være et spennende innslag i fylkespolitikken.»

Mathias Renberg er på sjuendeplass.

«Renberg er sentralstyremedlem i FpU og har på kort tid markert seg som en viktig stemme for ungdommer som har evne til å ta tak i dagsaktuelle saker.»

Videre på listen finner man Silje Karin Teig fra Sola (8. plass), Rune Midtun fra Karmøy (9. plass) og Olga Østerbø fra Eigersund (10. plass).

