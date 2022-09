Tvungen lønnsnemnd: - Veldig bekymret for hva det gjør med skolen

Lærersteiken er over. Regjeringen kommer på banen med tvungen lønnsnemnd.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød sier det verste som kunne skje, skjedde.

– Hva jeg tenker nå? Skuffelse, sinne, opplevelse av svik. Jeg og mine medlemmer hadde håpet at regjeringen skulle komme på banen med en plan eller en løsningen – ikke tvungen lønnsnemnd. Når jeg snakker med mine medlemmer, var tvungen lønnsnemnd det verste som kunne skjer. Det de var aller mest redde for, sier Tednes-Aaserød til RA.

Hun føler at KS styrte mot tvungen lønnsnemnd hele tiden.

– KS har ikke rikket seg en millimeter. De har styrt mot tvungen lønnsnemnd hele tiden. Og nå lytter regjeringen til dem.

– Det er ingen som står opp for oss. Medlemmene aner rett og slett ikke hvem de skal stemme på ved neste valg. Ingen står opp for oss, legger Tednes-Aaserød til.

Nå er fylkeslederen bekymret for framtiden til den offentlige skolen.

– Det er 314 ledige undervisningsstillinger i Rogaland, viser tall fra Nav. Det er mye. Det betyr mange elever som ikke har en lærer som er kvalifisert. Jeg er veldig bekymret for hva dette gjør med skolen.

Tednes-Aaserød sier Utdanningsforbundet og lærernes forhold til KS gikk fra å være tynnslitt til ødelagt.

– Forholdet til KS var tynnslitt i utgangspunktet. Nå er det bortimot ødelagt – ikke eksisterende, sier fylkeslederen.

Mandag denne uken, dagen før streiken var over, ble fire videregående skoler tatt ut i streik fra og med kommende mandag. Dette blir ikke noe av.

Derfor griper regjeringen inn

– Partene har dessverre ikke funnet en løsning på konflikten. Streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge. Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge og deres psykiske helse. Etter en samlet vurdering har jeg derfor foreslått tvungen lønnsnemnd, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding tirsdag.

Mjøs Persen understreket at det er en vanskelig beslutning å ta.

– Det er svært uheldig at ansvaret for konflikten er skjøvet over på regjeringen. Det å komme fram til en løsning er partenes ansvar. Når konflikten synes å være fastlåst, og den har så alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, ser jeg meg likevel nødt til å gripe inn, sier hun.

Hun kalte partene inn tirsdag kveld. Etter et kort møte ble det bekreftet at regjeringen griper inn.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er skuffet og sier det er sterkt beklagelig at regjeringen nå griper inn i lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

– Det er en mørk dag. KS har vunnet fram, og skolen tapte, sa Handal til pressen etter at det tirsdag kveld ble kjent at regjeringen griper inn i lærerstreiken.

KS om tvungen lønnsnemnd: – Må se framover

Arbeidsgiversiden i lærerstreiken, KS, sier de er glade for at streiken nå blir avsluttet etter at regjeringen besluttet å foreslå tvungen lønnsnemnd.

– Det er svært synd at partene ikke klarte å bli enige om en løsning og at det må tvungen lønnsnemnd til. Men vi er svært glade for at 150.000 barn og unge som er rammet av streiken, nå kan komme tilbake på skolen, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

– Nå må partene se framover og bygge opp gjensidig tillit. Vi må finne ut hvordan vi kan samarbeide bedre med hverandre, og med politiske myndigheter, om å utvikle skolen slik at den blir best mulig, sier Gangsø.

15 uker

Lærerne har streiket i 15 uker. De første medlemmene ble tatt ut i begynnelsen av juni, men uttaket tok seg opp rundt skolestart i august. Konflikten mellom de tre lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund og motparten kommuneorganisasjonen KS har virket helt fastlåst.

Rundt 8500 medlemmer var i streik da regjeringen grep inn.

I overkant av 70.000 barn og unge var denne uken berørt av streiken, anslår Utdanningsdirektoratet. Dette omfatter cirka 50.000 elever ved grunnskolen og rundt 20.000 elever i videregående skole.

