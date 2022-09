Mann mistenkt for å kjøre med promille

Omkring klokken halv 3, natt til lørdag, meldte politiet om at et kjøretøy ble kjøretøy stanset av politiet for kontroll i Eiganestunnelen i Stavanger.

Den mannlige føreren mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand og nødvendig blodprøve er sikret, skriver politiet på Twitter.

Politiet har opprettet sak.

Bråk i sentrum

En mann ble stanset på elsparkesykkel for kontroll av politiet i Sandnes litt før midnatt. Mannen i 20-årene er mistenkt for å ha kjørt sparkesykkelen i alkoholpåvirket tilstand.

Politiet har opprettet sak.

I 1-tiden ble en kvinne anmeldt for urinering på offentlig sted i Stavanger sentrum. Videre ble hun bortvist fra Stavanger sentrum til torsdag klokken 08.00.

Sak er opprettet.

I halv 2 tiden ble en mann i 30-årene anmeldt for urinering i Sandnes sentrum. Politiet har opprettet sak.

