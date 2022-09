Ingen planer? Dette skjer i helgen

Forskningsdagene, Kapittel-festivalen, Motorama og åpne brannstasjoner sørger for at man kan finne på mye forskjellig i helgen.

Forskningsdagene

I forbindelse med Forskningsdagene skjer dette:

Forskningstorget

Når: Lørdag 24. september, kl. 11:00-15:00.

Hvor: Torget i Stavanger.

Hva: Små og store får mulighet til å utforske, lære, leke og la seg underholde av forskning på Torget i Stavanger sentrum.

– På lørdag bygger vi opp en liten forskerlandsby på torget i Stavanger og inviterer alle til å komme og se og høre hva forskere i regionen driver med. Målet er å vise fram og inspirere til forskningsglede. Vi synes det er morsomt å hente forskerne ut av sine vante omgivelser og gi dem sjansen til å vise og forklare forskningsprosesser og forskningsresultater til oss andre. Og vi vet at de som står på stand også synes det er veldig kjekt, for mange av dem kommer tilbake år etter år, sier Camilla Larsen, arrangementsansvarlig ved UiS, til RA.

Årets tema for Forskningsdagene er havet, og det går igjen i flere av bodene.

– Du kan for eksempel lære mer om framtidens havteknologi, oljeberedskap og hvordan hav og land er knyttet sammen. Eller hvorfor båter flyter og hvordan vinden får dem framover. Havnespy er en ny art som har dukket opp i regionen vår, og som det er viktig å finne ut mer om. I tillegg har vi mye annet å by på. For eksempel kommer universitetets eget racing-team med den prisvinnende racerbilen sin, sier Larsen.

På Forskningstorget på torget i Stavanger lørdag 24. september kan barn og voksne oppleve forskningen på nært holdt. Her fra Forskningstorget i 2021 hvor instituttleder Bjørn Henrik Auestad ved institutt for matematikk og fysikk ved UiS diskuterte lego-robot-teknologi med nysgjerrige unge. (Mari Løvås/UiS/Mari Løvås)

Matløypa

Når: Søndag 25. september, kl. 12:00-15:00.

Hvor: Ullandhaug.

Hva: Flere aktører i området inviterer til aktiviteter og mat i anledning Forskningsdagene. Kjøp lokal mat og nyt utsikten mens dere lærer, smaker og lukter dere gjennom løypa. I år blir det aktiviteter på Jernaldergården, Ullandhaug økologiske gård, Stavanger botaniske hage, Universitetet i Stavanger, Ydalir Hotel, Arkivenes Hus, Måltidets hus og Ullandhaugtårnet. I tillegg deltar Stavanger kommune med en jubileumsstand langs løypa.

– Matløypa er en kjekk smaks- og aktivitetsdag og et fast innslag under Forskningsdagene. Her ønsker vi å vise fram alt det spennende som foregår på Ullandhaug. I år har vi hele ni stopp langs løypa: Jernaldergården, Ullandhaug økologiske gård, Stavanger botaniske hage, Universitetet i Stavanger, Ydalir hotell, Måltidets hus og Arkivenes hus, og selvsagt Ullandhaugtårnet. Det er ikke sikkert alle kommer seg gjennom hele løypa, så vi oppfordrer til å tenke litt nytt. Besøk gjerne noen steder du ikke har vært innom før, sier Larsen.

– Vi oppfordrer alle barn i regionen til å få med seg søsken, foreldre, besteforeldre, venner og naboer ut på tur. Vi har aktiviteter tilpasset barn og familier av alle slag. Her blir det sporjakt, rebus og quiz, sverdkamp, leker, ulike konkurranser og til og med litt gaming. Vi kan jo ikke ha en matløype uten mat, så selvsagt blir det litt å tygge på også. Jernaldergården lager lam slik vikingene gjorde det, det blir vafler og bakverk, utvalgte smaksprøver fra en selskapsmeny, og sannsynligheten er stor for at du får smake noe du aldri har smakt før, legger hun til.

Kapittel

I forbindelse med Kapittel skjer blant annet dette: (Se full oversikt på solvberget.no)

Konsert med UNDERGRUNN

Når: Lørdag 24. september, kl. 21:00 – 22:30

Hvor: TOU

Aldersgrense: 18 år

Barnas Kapittel: Out of space

Når: Lørdag 24. september, kl. 14:00 – 15:00

Hvor: Sølvberget, kjelleren

Hva: I dette multimedieshowet får man høre om spennende fenomener, store oppdagelser og utrolige framtidsplaner. Velkommen til astroshow, med romfartsformidler og science fiction-forfatter Anne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Anbefalt fra 6 år.

Science fiction fra velferdsstaten

Når: Lørdag 24. september, kl. 14:00 – 14:50

Hvor: Sølvberget galleri, 2. etasje.

Hva: Under Kapittel kan du oppleve utstillingen “Caring futures” i Sølvberget galleri. Utstillingen utforsker hva som står på spill når teknologien overtar omsorgsoppgaver.

Abida Raja: Frihetens øyeblikk

Når: Lørdag 24. september, kl. 15:00 – 15:50

Hvor: Kinosal 1, Sølvberget

Hva: Høstens mest oppsiktsvekkende bokutgivelse, “Abida Raja. Frihetens øyeblikk”, er blitt omtalt som årets modigste bok, og et av de viktigste vitnesbyrdene som er kommet ut i bokform i nyere tid. Møt Abida Raja og forfatteren av boken, VG-journalist Håkon F. Høydal, som har fulgt Rajas frihetskamp på nært hold siden 2015.

Abida Raja står fram med sin historie i boken boken «Abida Raja: Frihetens øyeblikk». (Agnete Brun )

Motorama Stavanger

Når: Fredag: 12-20, Lørdag: 10–17 og Søndag: 10–17

Hvor: Stavanger Forum

Hva: Store og små ønskes velkommen til Stavangers største utstilling av Motoriserte kjøretøy. Man kan se sportsbiler, racerbiler, motorsykler, klassikere og helt unike biler, ifølge arrangøren. Lillegul fra Børning-filmene melder også sin ankomst. Team Tinitus kommer også.

Åpne brannstasjoner

Når: Lørdag 24. september, kl. 10.00 – 13.00

Hvor: 13 brannstasjoner, inkludert Rogaland brann og redning hovedstasjon og Schancheholen brannstasjon.

Hva: Årets Brannvernuke gjennomføres tradisjonelt med åpen dag på brannstasjoner over hele landet. Test brannkunnskapene dine i kunnskapsløypa, se på nye og gamle brannbiler, prøvesitt en brannbil og mye mer! Bjørnis kommer på Rogaland brann og redning hovedstasjon.

Det er åpen dag på brannstasjoner i hele landet på lørdag. (Tonette N. Haaland)