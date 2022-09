Beyonder etablerer batterifabrikk i India

Beyonder og indiske Midwest Energy har signert en avtale om å starte planleggingen av det selskapet beskriver som en gigantisk batterifabrikk basert på Beyonders unike og patenterte teknologi.

Avtalen ble signert Beyonders batterisenter på Forus i Sandnes. Det melder Beyonder i en pressemelding fredag.

– India er et veldig interessant og enormt stort marked for Beyonder-teknologien. Denne avtalen vil på sikt være et viktig bidrag til det grønne skiftet i India der batterier er en nøkkelfaktor, sier Beyonder-sjef, Svein Kvernstuen som understreker at dette kommer i tillegg til planene om storfabrikken på Haugalandet.

De to selskapene har funnet fram til egnede løsninger for å framskynde avkarbonisering av energisektoren generelt og transportsektoren spesielt. Ved å slå sammen sine respektive ressurser, tekniske kunnskaper, erfaring og ekspertise er de enige om å etablere et battericelleproduksjonsanlegg i Hyderabad, India.

– Det er en stor fornøyelse å endelig få anledning til å besøke Beyonder i Norge og signere denne viktige avtalen basert på deres unike teknologi, sier Soumya Kureti, administrerende direktør i Midwest Energy. – Avtalen passer inn i vår strategi for elektrifisering av transportsektoren, i første omgang gruvelastebiler og busser.

[ Kamp om listetoppen i MDG: – Jeg er overrasket og skuffet ]