Anslag: Staten håver inn vel 70 milliarder ekstra på strøm i år

– Vi har gjort nye anslag. De viser at staten vil ha ekstraordinære inntekter, utover normalår, fra vannkraften på 70 milliarder kroner i 2022, forteller Energi Norges administrerende direktør, Knut Kroepelien, til NRK.

De totalt 73 milliardene staten får i ekstra fortjeneste, fordeler seg på 56 milliarder kroner i skatt, 3 milliarder i merverdiavgift og 14 milliarder i utbytte til eier.

– 70 milliarder viser at vi her dekker inn strømstøtte-ordningen til husholdninger og bedriftsordningen. I tillegg gir vi mulighet for fellesskapet til å finansiere andre velferdsgoder. Så dette er gode nyheter for Norge, sier Kroepelien.

Regjeringen anslår at staten i år vil bruke 41 milliarder kroner på strømstøtte til husholdningene. Støtteordningen for næringslivet har en ramme på 3 milliarder kroner i år.

