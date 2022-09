Utnevnt til visepolitimester i statsråd

Våland har vært visepolitimester i Sør-Vest siden 2016. Hun har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet, blant annet som politiadvokat, politiinspektør og visepolitimester i Rogaland politidistrikt.

Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg gjennomført Forsvarets sjefskurs samt lederutdanning ved Politihøgskolen.

– Jeg er glad for tilliten og ser fram til å ta fatt på en ny åremålsperiode. Politiet må være i kontinuerlig utvikling for å møte samfunnets forventninger og kunne tilby best mulig tjenester til innbyggerne våre, og jeg er veldig motivert for å fortsette dette arbeidet sammen med alle de dyktige kollegaene i Sør-Vest, sier Våland.

– Jeg vil gratulere Gøril Våland med utnevnelsen. Jeg har hatt gleden av å samarbeide nært med henne gjennom mange år og ser fram til fortsettelsen. Gøril er en erfaren toppleder som brenner for samfunnsoppdraget vårt. Hun er en engasjert og inspirerende leder som alltid jobber for utvikling. Hun har et stort hjerte for både oss andre og samfunnet vi er her for, sier politimester Hans Vik.