Stenger område i forbindelse med droneflygning

På grunn av demonstrasjonsflyging med en akuttmedisinsk drone i EU-prosjektet Airmour, stenger Stavanger kommune gangveien og marka i området Texasmarka ved Mosvatnet onsdag 21. september mellom kl. 12 og 16.

Det melder kommunen på sine hjemmesider.

Demonstrasjonsflygingen starter og slutter på Schankeholen-siden av Mosvatnet. Dronen skal fly over Mosvatnet, for så å lande på Texasmarka. Først skal den frakte en hjertestarter, deretter skal de vise hvordan også medisiner og annet akuttmedisinsk utstyr kan bli fraktet med dronen. Det kommer til å være to demonstrasjoner mellom klokken 12 og 16.

Hvis du ønsker å se på demonstrasjonen, kan du se på kartet hvor du kan stå, påpeker kommunen.

– Vi vet at droner kommer til å bli en del av framtiden vår i en eller annen form, derfor deltar vi i dette prosjektet for å ta en aktiv rolle i utviklingen, sier konstituert smartbysjef Inger Hanne Vikshåland.

Forskningsprosjektet Airmour er et treårig EU-prosjekt som utforsker muligheten for å frakte akuttmedisinsk utstyr, og etter hvert personer, i bynære områder ved hjelp av droner.

Sammen med den Forus-baserte droneoperatøren eHang Scandinavia og forskningsinstituttet Norce, er Stavanger kommune de første til å utføre demonstrasjonsflyging i prosjektet.

– Det er spennende å få muligheten til å være testby i en så tidlig fase. Droneprosjektet bidrar til at vi i Stavanger-regionen kan utvikle nye næringer og skape økonomisk vekst. Nå får vi muligheten til å være tidlig ute med å bygge kompetanse, forstå utfordringene og få på plass lover og reguleringer, sier Vikshåland.

Senere skal det også utføres demonstrasjonsflyginger i Helsingfors (Finland) og Nord-Hessen (Tyskland). Resultatet fra flygingene skal brukes til å utvikle e-kurs og verktøy til byplanleggere, droneoperatører og andre som kan ha nytte av det, samt bidra til det kommende sivile luftfartsregelverket for bruk av droner i EU.