Vil ha flere kvinner i techbransjen: – Kan bli livsfarlig om vi ikke tar grep

I dag er det rundt 29 prosent kvinner i techbransjen i Norge, som er en liten økning fra 2016 – da det var 17 prosent kvinner i techbransjen.

– Det er kun rundt 33 prosent kvinnelige ledere i IT-bedrifter i Norge. Nye tall fra Samordna opptak i 2022 viser at antall kvinnelige søkere til informasjonsteknologi-studier har doblet seg de siste ti årene, men det er dessverre veldig mange jenter som hopper av studiene underveis. Fortsatt er det for få kvinner som søker seg til teknologi-studiene og vi må fortsatt jobbe aktivt for å endre dette. Jobbingen må skje på ulike nivåer: På samfunnsnivå, i bedrifter og organisasjoner og individuelt, sier Marianne Hjørnevik Andersen til RA.

Hjørnevik Andersen leder Cegal sitt nettverk «Women@Cegal,» som blant annet jobber med å vise kvinner mulighetene som finnes i techbransjen.

– Hvorfor tenker dere at det er viktig at vi får flere kvinner inn i denne bransjen?

– Teknologier utvikler seg enormt raskt og har aldri vært så kompleks. I dag er teknologi til stede på mange områder som påvirker hverdagen vår i ulik grad. Vi tar i bruk stadig flere nye digitale verktøy. Det er liten forskjell på kvinner og menn når det kommer til det å ta i bruk ny teknologi og vi bruker jo omtrent de samme løsningene og tjenester. Likevel er det meste av ny teknologi utviklet av menn. Teknologimiljøene skal lage løsninger for hele befolkningen og da lønner det seg at kvinner også er med i produktutviklingsteam, blant annet for å få inn flere perspektiver. Om kvinner ikke er en del av dette kan konsekvensene ytterste fall bli alvorlige konsekvenser og vi kvinner må leve i en verden designet av menn for menn.

– Kvinner blir alvorlig skadet

Hun viser til flere eksempel, blant annet:

Det er 47 prosent større sjanse for at kvinner blir alvorlig skadet i bilulykker enn menn. Bilsetebeltet er testet og designet av menn for menn. Dukkene som brukes i testene er basert på mål til gjennomsnittsmannen.

Et annet kjent eksempel er da de første bilene med talekommando ble lansert. Bilene “hørte” ikke på/forsto ikke de kvinnelige sjåførene. Det samme gjaldt Google Home, Apple Siri osv. Årsaken var at produktet var utviklet av menn og at de hadde brukt sine egne stemmer som basis. Stemmene til kvinnene kjente det ikke igjen.

– Jeg synes eksemplene er skremmende og kan bli fatale hvis vi ikke tar grep tidlig. Teknologi handler om menneskene som skal bruke den og derfor må vi jobber for å få flere kvinner inn i techbransjen for å bidra med bredere forståelse og ulike perspektiver når vi lager nye digitale løsninger. Hvis man skal sikre at sluttbrukeren faktisk får det de vil ha så lønner det seg med mangfoldige team. Ikke minst så bør flere kvinner inkluderes i utviklingen som vil ha innflytelse på livene våre. Jeg synes også det er spesielt viktig å få flere kvinner inn i ledergrupper og leder roller for å bli med å bestemme retningen videre og mulighet til å påvirke, sier Hjørnevik Andersen.

– Og vi som tech-selskap må bidra til å endre trenden, understreker hun.

Stor interesse

Nettverket ODA har blitt startet for å rekruttere flere kvinner til techbransjen og teknologiselskapene, både til «gulvet» og til lederstillinger. Torsdag kveld møtes ODA Sør-Vest hos Cegal i Sandnes. Det har vært stor interesse rundt nettverkstreffet, og de 150 billettene som var tilgjengelige ble raskt ble utsolgt, med flere på venteliste.

– Jeg gleder meg veldig til arrangementet på torsdag, spesielt siden Cegal er vert og vi har vært med å planlegge tema og agenda sammen med styret i ODA Sør-Vest, sier Hjørnevik Andersen.