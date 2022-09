Trenger flere boliger til flyktninger

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider onsdag.

– Krigen i Ukraina har sendt millioner av mennesker på flukt. Stavanger kommune tar sin del av ansvaret og skal bosette 750 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige, i løpet av året. Dette er sju ganger mer enn vanlig. Så langt har kommunen bosatt om lag 400 flyktninger, men fortsatt trengs det flere boliger, skriver kommunen.

– Noen klarer å finne bolig selv, men mange trenger hjelp fra kommunen. Vi leier da inn fra det private marked og framleier boligene til de flyktningene som har fått bosettingsavtale i Stavanger. Hittil har kommunen leid inn over 90 boliger til formålet, men dette er ikke nok, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd.

Ber innbyggerne om hjelp

For resten av 2022 trenger kommunen ytterligere ca. 20 nye boliger i måneden for å kunne tilby flyktninger fra Ukraina og andre land et sted å bo.

– Vi trenger flere boliger, og ber derfor alle innbyggere som har en leilighet eller en boenhet å leie ut om å registrere seg på kommunens nettside. Vi har bedt om dette tidligere også, men nå intensiverer vi boligjakten. Har du meldt inn bolig tidligere, men ikke fått svar fra oss beklager vi, og ber deg om å melde inn på nytt. Da kan det ha skjedd en teknisk svikt, sier Fosse.

Denne typen boliger trenger kommunen nå

Størrelsen på boligene kommunen trenger er både 2, 3 og 4-romsleiligheter. Dette reflekterer familiestørrelsene som skal bosettes i byen vår. Mange av de flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina, er kvinner og barn.

– Vi har også behov for at noen av boligene er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det betyr at alt må være på ett plan og ikke ha trapper til, eller inne i, boligen. Heis er flott. Har du bolig å tilby? Ta kontakt med oss. Du finner mer informasjon og registreringsskjema på kommunens nettsider, sier Fosse.