Foreslås som listetopp for MDG Stavanger

Det melder MDG Stavanger i en pressemelding.

Dette er toppkandidatene på valglisten:

Daria Maria Szymaniuk Rune Askeland Ingvild Sørensen Thomas Bendiksen

– Det er helt fantastisk at vårt sterke team denne perioden nesten samlet ønsker gjenvalg. Dette er ikke bare dyktige politikere, men mennesker jeg er stolt av å kjenne, sier Daria Maria Szymaniuk.

Hun påpeker at motivasjonen er på topp for 4 nye år med grønn og medmenneskelig politikk.

– Mitt mål er å vise at vi har løsninger der andre ser problemer. Jeg vil kjempe for forebygging hvor vi setter barna først, et stort løft for seksualundervisning, bedre og kunnskapsbasert rusomsorg, samtidig som vi fortsetter å kutte utslipp og lar naturen blomstre. Sist men ikke minst, er en levende by en prioritet: kulturlivet må løftes og komme mer inn i det offentlige rom, og vi trenger flere møteplasser og grønne oaser der tid, og ikke ting, står i sentrum, sier Szymaniuk.

Turisme og naturmangfold

– Etter den kommende valgseieren, skal MDG fortsette med ENØK tiltak som senker både strømregningen og utslippene, som støtte til varmepumper som er en stor suksess. Sammen med vår offensive sykkelsatsing er dette faktisk også god helsepolitikk, sier Rune Askeland.

– Jeg vil at skjærgården vår skal blomstre og bidra til både turisme og naturmangfold uten å bygge bruer og byggefelt. Et tett og godt samarbeid med det lokale næringslivet blir bare mer viktig for å nå våre klimamål. Næringslivet viser ofte vei, mens politikken henger etter, sier han.

Barn, dyr og natur

– Min hjertesak er å bidra til at Stavanger skal være en by der de stemmeløse blir hørt: barn, dyr, natur og ikke minst de som opplever utenforskap. Vi har en enorm jobb å gjøre i årene som kommer, men jeg vet det nytter å fortsette å satse på barn og unge. En kommune som er god å vokse opp i, og som tar hensyn til naturen, gagner oss alle, sier Ingvild Sørensen.

Thomas Bendiksen påpeker at MDG de siste årene har vært en engasjert pådriver for å forbedre sykkelforholdene i kommunen, hvilket han mener gir utslag når Stavanger nå er kåret til landets beste sykkelby.

– Vi er fortsatt ikke i mål og vil jobbe videre for et helhetlig og sømløst sykkelnettverk. Tiden for å rive velfungerende bygg er forbi, og vi vil fortsette å videreutvikle trehusbyen hvor en sirkulær by, gjenbruk og miljø står øverst på prioriteringslisten. Paradis områdeplan viser hva som er mulig når vi tør å tenke annerledes, sier Bendiksen.