Forskningsdagene: – Her er det noe for alle

Onsdag 21. september til søndag 2. oktober blir Forskningsdagene arrangert i hele landet. I disse ti dagene kommer forskere ut av kontorene og labbene sine, for å vise og fortelle om hva de forsker på.

– Som vanlig blir det et mangfold av aktiviteter og arrangementer. Og etter de siste årene er vi først og fremst veldig glad for at Forskningsdagene kan gjennomføres som normalt, med fysiske arrangementer og uten avstandsbegrensninger og strenge smitteverntiltak, sier Camilla Larsen fra Universitetet i Stavanger (UiS). Hun er en av flere som er arrangementsansvarlig for Forskningsdagene i Stavangerregionen.

I Stavanger-regionen består arbeidsgruppen for Forskningsdagene av folk fra Jærmuseet, Museum Stavanger (MUST), NORCE, Norsk Oljemuseum, Stavanger universitetssjukehus, Tekna, UiS og VID vitenskapelige høgskole. UiS har koordinatoransvaret i regionen samt et spesielt ansvar for ekstern kommunikasjon.

Hav som tema

Teamet for årets festival er hav, som er knyttet til FNs havforskningstiår.

– Mange i Norge har et forhold til havet, enten vi bor ved eller nær det, har en jobb tilknyttet havet, må krysse det for å reise, eller bruker det til ferie og fritid. Havet har alltid vært viktig for Norge, og det blir ikke mindre viktig framover. Hav er også en viktig satsing på UiS. Her har vi forskere og studenter som jobber engasjert og intenst med spørsmål knyttet til havteknologi, som for eksempel havbruk, havenergi, offshore- og undergrunnsteknologi, og også hvordan vi kan krysse fjorder på best og tryggest vis, forklarer Larsen.

– Som havet selv, er det et tema som spenner vidt og rommer mye. Havet har alltid vært der, og kunnskap om havet har gått i arv fra generasjon til generasjon, og fortsatt er det slik at vi lærer noe nytt hver eneste dag. Men selv om det fortsatt er mye ved havet som er ukjent, så er det utrolig mye vi vet. Og norske forskere er faktisk blant det beste på hav i verden, legger hun til.

– Hvordan blir programmet i år?

– Som vanlig har vi satt sammen et allsidig og spennende program. Her er det noe for alle, både barn, unge og voksne, sier Larsen.

Hun viser blant annet til at de har et knallsterkt åpningsarrangement på Arkeologisk museum, som de har kalt «En festaften for havet» med deltakere fra UiS, NORCE og MUST, ledet av Guttorm Andreasen.

– Det blir også mulighet til å møte forskere i en uformell setting på torget i Stavanger, se og høre dem fortelle kort og forståelig om forskningen sin på Forsker-standup på KåKå/Påfyll, Arne Hjeltnes skal lede et eget havbruksseminar om bærekraft, og vi har ulike debatter, foredrag og samtaler rundt omkring. I tillegg har vi et eget opplegg for skoler, og vi har flere familiearrangementer.

For folk flest

– Hvem er målgruppen for Forskningsdagene?

– Vi jobber for å treffe mange ulike målgrupper. Alt fra små og store «nysgjerrigperer», kommende forskerspirer, studenter, ansatte og arbeidsgivere, det offentlige og næringsliv. Folk flest, rett og slett. Alle skal kunne finne noe de liker, og ikke minst kunne lære noe nytt under Forskningsdagene, sier Larsen.

Hun sier de ønsker å skape gode møter mellom publikum og forskere.

– Vi vil gi folk innsikt i alt det spennende det forskes på, og hva det betyr for hver enkelt av oss, samfunnet rundt oss, og verden. Samtidig får forskerne en gyllen anledning til å komme ut av kontorene og laboratoriene og formidle forskningen sin og resultatene av den til vanlige folk.

– Målet med forskningsdagene er å begeistre og skape engasjement for forskning, og samtidig nå ut bredt med vitenskap og kunnskap som kan legge premisser for samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten, sier hun.