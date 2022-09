Studentundersøkelse: – Resultatet skaper bekymring

35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.

– Det er flere funn i denne rapporten som er foruroligende. Jeg tenker særlig på det at en av tre studenter oppgir å ha alvorlige psykiske plager, at en av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, at en av fem har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, og fem prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv. De høye tallene om seksuell trakassering og voldtekt blant de kvinnelige studentene er også skremmende å lese. Alt dette skaper bekymringer hos oss, sier psykolog Magnus Melberg i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), til RA.

Fredag holdt UiS en presentasjon og en påfølgende debatt om resultatene fra undersøkelsen. Melberg var en av de som var med i debatten. Deltakerne var opptatt av hvordan en skal nå ut med tilbudene som finnes til de som trenger det.

– Jeg syntes det var en positiv debatt. Det aller viktigste punktet vi kom fram til var at det vil bli et større behov for å bedre samarbeidet og samhandlingen mellom oss i SiS, kommunen, lærestedene og studentorganisasjonene. Studenter psykiske helse er et komplekst tema, og det vil ikke være en enkelt aktør som kan løse dette alene, sier Melberg.

Nesten 60.000 studenter har svart på Norges største undersøkelse om studenthelse. De nasjonale resultatene ble lagt fram torsdag 8. september. Undersøkelsen er gjennomført i februar til april i år. Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak undersøkelsen, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet.

– Hva tenker du blir viktig for UiS og SiS, framover, i forhold til å imøtekomme studenter som sliter psykisk?

– Det viktigste er å tenke forebyggende tiltak, og ha et fokus på psykisk helse på alle nivåer. Alt fra studentboligpolitikk og økonomi, til læringsmiljøet og studentmiljøet på studiestedene er med på å påvirke studentenes helse. Vi i SiS vil er opptatt av å jobbe mest mulig forebyggende, med lavterskel kurstilbud for psykisk og fysisk helse, sier Melberg.

[ Disse prosjektene får ja til utbygging i Stavanger ]

Politisk interesse

I paneldebatten deltok også Dag Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder av utvalg for helse og velferd i Stavanger, og Sissel Knutsen Heggedal, ordførerkandidat for Høyre i Stavanger.

– Som politikere i Stavanger er vi opptatt av studentpolitikk, lytte til studentene og gjøre det vi kan for å gjøre byen attraktiv for studenter, påpekte Mossige.

– Å tilrettelegge for universitetet og finne ut hva som skal til for at studenter kan trives, er noe av det aller viktigste vi som politikere kan bidra med, sa Heggedal under debatten.

Positive funn

Til tross for en del bekymringsverdige funn i undersøkelsen, kan Melberg peke på noen positive funn også.

– Det positive er at majoriteten trives med studiestedet de har valgt, at flertallet klarer å fullføre studiet på normert tid. At så mange studenter oppgir å ha god fysisk helse er også positivt. Ellers er vi også glade for å se at flertallet av studenter ønsker seg flere alkoholfrie arrangementer, hvor det er muligheter for å knytte nærere bånd med medstudenter, utover ren «festing» og bruk av alkohol, sier han.

---

Fakta om undersøkelsen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. Formålet er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

Med nesten 60.000 svar er det Norges største studenthelseundersøkelse. Datainnsamlingen ble gjennomført på internett i perioden fra 6. februar til 19. april 2022.

Årets undersøkelse viser at 42 % av studentene rapporterer om psykiske plager, mens 35 % har så store plager at de kan betegnes som alvorlige. Som ved tidligere års undersøkelser er forekomsten og nivået av psykiske plager langt høyere blant de kvinnelige enn de mannlige studentene.

74 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse. Samtidig oppgir nesten 4 av 10 studenter at de har hatt mye eller svært mye helseplager den siste uken.

Som ved de foregående SHoT-undersøkelsene oppgir omtrent fire av ti studenter god livskvalitet. Allikevel ser man en klar økning i andelen studenter med dårlig livskvalitet sammenlignet med tidligere runder.

Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen og fram til årets undersøkelse. Til tross for en nedgang fra 2021 til årets undersøkelse, har forekomsten av psykiske plager økt jevnt fra nesten hver 6. student i 2010 til over hver 3. i 2022.

---