– Det er fantastisk flott at Stavanger nå har blitt kåret til Norges beste sykkelby, jubler leder for Stavanger på sykkel, Monica Johansen Bikos i Stavanger kommune. Det melder kommunen på sine hjemmesider mandag.

Prisen ble gitt på grunnlag av Sykkelundersøkelsen 2022, der innbyggerne i alle kommunene i landet delte sine meninger om sykkeltilbudet i sin kommune.

– Dette var utrolig hyggelig! Endelig var det vår tur. Stavanger har gjort store investeringer i sammenhengende sykkelveier. Det er derfor flott at dette kommer innbyggerne til gode gjennom fornøyde syklister. Kommunen har vært proaktiv i sin sykkelsatsing gjennom samarbeider med organisasjoner og ulike sykkelkampanjer. Samtidig har vi lyttet på innspill fra våre innbyggere, sier Rune Askeland, leder for utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune, som mottok prisen på Hamar.

Ikke i mål med sykkelsatsingen

Syklistforeningen har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Sykkelbyene blir rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, framkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen.

– Vi verdsetter denne prisen høyt, men vi må fortsette på det arbeidet vi gjør. Med flere ansatte satser vi enda sterkere på den fysiske tilretteleggingen. Det betyr blant annet å jobbe for flere parkeringsplasser for sykler, flere veier der syklister blir prioritert, og videreføre den høye driftsstandarden, forteller Bikos i Stavanger på sykkel.

– Vi må dele denne prisen med alle de som sykler i Stavanger! Og takke for alle de gode tilbakemeldingene, avslutter Bikos.

Sist kåring kom Stavanger på tredjeplass, men i år var det altså Stavanger som sikret seieren.