Mange demonstranter druknet lyden av SIAN

Antirasistisk Front arrangerte demonstrasjonen «Stavanger mot SIAN» ved byparken i Stavanger i dag.

SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) skulle ha sin planlagte demonstrasjon klokken 13.00. En times tid før dette begynte Antirasistisk Front med sin markering, med appeller, slagord og musikk. Når SIAN begynte å innta Byparken, som var innegjerdet og omringet av bevæpnet politi, begynte demonstrantene å rope og lage mye lyd for å drukne lyden av SIAN.

En periode spilte også flere av demonstrantene musikk, med blant annet trompeter. De ble etter hvert stoppet av politiet.

Her spiller de musikk for å drukne lyden av SIAN, som fungerte veldig godt.

Her blir de som spiller instrument stoppet av politiet.

– Vi markerer motstand mot den fascistiske organisasjonen SIAN. Vi mener det at de får lov til å stå i Byparken i dag, legitimerer og normaliserer hatet som de kommer med, som ikke er ulikt andre type hat som Hitler kom med. Det er et hat basert på folkegrupper og det har vi et lovverk imot, sier Nina Narvestad, leder for Antirasistisk Front, til RA.

Toril Øvregaard Kvæven, styremedlem Antirasistisk Front og Nina Narvestad, Leder Antirasistisk Front

– Dette ser vi skjer i land etter land ute i Europa. Det er ytre høyre, og det er en skremmende utvikling når nasjonalist-siden får mer og mer klørne i folks måte å tenke på, sier Toril Øvregaard Kvæven, styremedlem Antirasistisk Front.

Narvestad er fornøyd med oppmøtet på motdemonstrasjonen.

– Stemningen er god, og vi ser heldigvis at denne saken er kjempeviktig for mange folk. Vi skal være her til SIAN har gått, vi skal lage lyd, rope slagord, blåse i fløyter, og prøve å sørge for at budskapet deres ikke skal komme fram. Å normalisere hatet er det farligste man kan gjøre, vi må stoppe hatet med roten, sier lederen for Antirasistisk Front.

Mange engasjerte møtte opp.

– Ikke vanskelig å si nei

– Noen organisasjoner mener at vi bare gir SIAN oppmerksomhet med å demonstrere, de mener at hvis ingen møter opp, vil de forsvinne. Men, all historie viser oss jo at det er totalt fjernt fra virkeligheten. Å normalisere hatet, det er det som er livsfarlig for vanlige folk på gaten – for muslimer, for mørkhuda. Vi mener det de holder på med er tradisjonell rasisme, sier Narvestad.

Hun er skuffet over at Stavanger kommune ikke sa nei til SIAN-demonstrasjonen.

– Når ei klart tydelig rasistisk gruppe søker om å få lov å stå i Byparken, er det ikke vanskelig å finne en vei i lovverket og si nei. Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) mener SIAN må ta regningen selv, istedenfor at kommunen skal bruke skattebetalerne sine penger til massivt politioppbud. Det ironiske er at folk som blir utsatt for SIAN sitt hat er med å ta regningen for at de skal få ha sine markeringer, sier Narvestad.

Det var en sterk tilstedeværelse av politi under demonstrasjonene.

– Dette er historieløshet, og det er helt uforståelig at ikke Arbeiderpartiet tar dette inn i oppgjøret sitt mot 22. juli, legger hun til.

Antirasistisk Front har i forkant av demonstrasjonen sendt et brev til kommunestyret, hvor budskapet var at kommunerepresentanter må lage en koalisjon hvor de sammen sier at dette vil vi ikke ha.

– Hvis ett parti starter, kommer gjerne ett til og ett til. Vi vil at dette skal bli stoppet. Det er absolutt ingen grunn for at folk skal oppleve dette en gang i året, og at skattebetalerne sine penger, til og med de som blir utsatt for denne hatpropagandaen, må være med å betale for at de skal få lov å demonstrere.

Det var ikke bare voksne som var med på demonstrasjonen Stavanger mot SIAN

Stavanger mot SIAN (Tonette N. Haaland)

Budskapet til demonstrantene er tydelig.





Stavanger mot SIAN (Tonette N. Haaland)

Stavanger mot SIAN (Tonette N. Haaland)





Noen fant fram munnspill for å drukne lyden av SIAN.

Det var flere unge med i demonstrasjonen mot SIAN, med tydelige budskap.