Åpner ny møteplass for ungdom på Sølvberget

– Sølvberget ønsker å skape en god møteplass for ungdom i sentrum. Vi vil samle ungdom fra alle bakgrunner, – både sosiokulturelt, politisk og religiøs tilknytning. Aktivitetene skal bygges sammen med ungdom og med aktuelle samarbeidspartnere, melder Sølvberget i en pressemelding.

– En av grunnene til at vi har fått dette rommet på plass nå, er et ønske fra ungdommene selv. Mange ungdommer liker godt å være på Sølvberget, men har ikke opplevd at det fantes et sted som var deres og hvor de kunne være med å bestemme. Nå får de endelig det, sier avdelingsleder ved Sølvberget, Thina Hagen.

– Vi konkurrerer ikke med de gode tilbudene som allerede finnes i bydelene med blant annet ungdomsklubbene, men ser på dette som et ekstra tilskudd i sentrum, legger hun til.

Sølvberget mottok i 2021 tilskudd fra Bufdir – Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Dette har gjort det mulig å realisere Ungdomsrommet som også har en egen barne- og ungdomsarbeider.

Ungdomsrommet på Sølvberget. (Sølvberget)

Ungdommen skal bestemme

Tiltak og arrangement skal utarbeides sammen med ungdommen.

– Vi håper å få til en blanding av aktiviteter som kan gi mestring både for de teoristerke, de som er flinke med hendene, de som er ekstremt sosiale og de som strever litt med det. Det skal bygge på åpenhet og trygghet, der ungdom kan dele erfaringer. De som jobber med ungdom på Sølvberget vil være til stede som gode rollemodeller og trygge voksne, påpeker Sølvberget i pressemeldingen.

– Jeg gleder meg til å møte ungdommen her på Sølvberget hvor absolutt alle er velkomne, enten du er skeiv eller streit, kommer fra Hundvåg eller Hinna, liker boksing eller bøker eller disco eller dødsmetall, sier barne- og ungdomsarbeider på Sølvberget, Fartun Abdulaahi Aadan.

I Ungdomsrommet kan ungdom mellom 13–20 år møtes eller delta i ulike åpne aktiviteter som for eksempel brettspill, bokklubb, tegnekurs, se film sammen eller spille Playstation. Det er også lov å bare komme og slappe av og møte andre. Og det er gratis.

I Ungdomsrommet er det også mange bøker som kan lånes hjem eller lese i biblioteket.

– Ungdomsrommet har vi allerede åpnet, litt stille og forsiktig, så tilbudet kan tas i bruk allerede nå. Vi jobber med å få på plass mer program og aktiviteter, og i høstferien håper vi at vi har på plass kjekke aktiviteter hver eneste dag, sier Thina Hagen.

Åpningstider i Ungdomsrommet:

Tirsdag: 14–19

Onsdag: 14–19

Torsdag: 14–19

Fredag: 14–17 og 17–21 hver tredje uke (NB! 17–21 = 16 år aldersgrense)

Lørdag: 12–16

