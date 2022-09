Rogaland er ett av få fylker med nedgang i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland var på 4,6 prosent i 2. kvartal 2022, viser ferske tall fra Nav Rogaland.

Legemeldt sykefravær, som er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk, gikk ned 0,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2021.

Oslo var det eneste fylket som hadde lavere sykefravær enn Rogaland med 4,3 prosent. Snittet for Norge var på 5,2 prosent.

– På landsbasis har det vært en svak økning sammenlignet med samme kvartal i 2021. Rogaland er sammen med Agder og Trøndelag de eneste fylkene med nedgang, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding.

Mange med luftveissykdommer

De to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, utgjorde henholdsvis 32,1 prosent og 23,2 prosent av det totale legemeldte sykefraværet.

Sykdommer i luftveiene utgjorde 10,4 prosent, noe som er en kraftig økning sammenlignet med samme kvartal i fjor. Da var andelen på 5,9 prosent.

– Økningen i luftveissykdommer har sannsynligvis sin forklaring i at smitteverntiltakene ble opphevet, i tillegg til at influensasesongen kom sent i år, sier Haftorsen.

– Over 30 prosent av tilfellene er også relatert til covid-19, påpeker hun.

Helse- og sosialtjenester er næringsgruppen hvor sykefraværet er høyest med 7,3 prosent.

Kommunale forskjeller

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær i Rogaland er Bokn og Suldal med en andel på henholdsvis 6,5 og 5,6 prosent.

Lavest sykefravær hadde Vindafjord med 3,7 prosent, og Hjelmeland og Bjerkreim med 4,0 prosent.

[ Flere store prosjekter påvirker trafikkflyten i regionen: Frykter kaos og kø på veiene ]

---

Sykefravær i kommunene i Rogaland:

Stavanger: 4,1 %

Sandnes: 4,7 %

Sola: 4,5 %

Hå: 5,0 %

Time: 4,6 %

Klepp: 5,2 %

Gjesdal: 4,8 %

Eigersund: 4,8 %

Haugesund: 5,1 %

Karmøy: 5,3 %

---

Størst økning blant de yngste

Høyest sykefravær er det blant de eldste aldersgruppene, hvor aldersgruppen 60–64 år hadde det høyeste sykefraværet med 5,9 prosent.

Lavest sykefravær er det blant de yngste mellom 16 og 19 år på 2,4 prosent. Her var det imidlertid størst økning fra i fjor.

– Økningen blant de yngste skyldes i hovedsak sykdommer i luftveiene, sier Haftorsen

[ Rullestolbrukere og HC-forbundet om Utopia: - Ikke godt nok ]