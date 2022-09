Flere store prosjekter påvirker trafikkflyten i regionen: Frykter kaos og kø på veiene

På Nord-Jæren pågår det for øyeblikket bygging av to større etapper av sykkelstamvegen langs E39. I tillegg har to etapper av Bussveien vært under bygging i en lengre periode, samtidig som to nye store prosjekter på Bussveien er under oppstart. Det nærmer seg også oppstart på arbeidet med kollektivfeltet fra Jåttå til det nye sykehuset på Ullandhaug.

– Dette innebærer at det på et tidspunkt vil være byggeaktivitet på mange store samferdselsprosjekter innenfor et relativt lite geografisk område på samme tid, sier Tom Kalsås (Ap).

Onsdag ettermiddag tok han opp en bekymring knyttet til disse byggeprosjektene, i Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

– Først vil jeg presisere at jeg er glad for den høye byggeaktiviteten og at mange viktige prosjekter nå kommer på plass, samtidig som vi vet at slike byggeprosjekter også har innvirkning på trafikkavviklingen, sier Kalsås. Derfor stilte han følgende spørsmål til Samferdselsutvalget:

• Hvordan jobber Rogaland fylkeskommune for å sikre en best mulig trafikkavvikling i perioden vi nå går inn i med stor byggeaktivitet på Nord-Jæren?

• Har Rogaland fylkeskommune dialog med for eksempel Statens vegvesen, som er byggherre for sykkelstamvegen, for å sikre best mulig samkjøring mellom de ulike prosjektene?

Kø og kaos

– Jeg er først og fremst bekymret for at det skal bli kø og kaos på veiene framover, når veier blir stengt eller lagt midlertidig om. Mange er avhengige av framkommelige veier for å komme seg til og fra jobb, næringslivet må få fram varene sine og butikkene i området er avhengige av at kundene kommer seg fram, sier Kalsås til RA.

Kalsås påpeker at han har fått flere bekymringsmeldinger rundt dette, særlig knyttet til situasjonen rundt Kvadrat hvor det bygges sykkelstamveg.

– Men jeg har også fått flere meldinger fra folk som er bekymret for hvordan det vil bli i Jåttåvågen når byggingen av Bussveien og kollektivfeltet til det nye sykehuset kommer i gang for alvor, sier han.

– Hva tenker du er viktig for å sikre best mulig trafikkavvikling?

– Det er viktig at det er fokus på avbøtende tiltak som sikrer best mulig framkommelighet. Aktuelle tiltak handler om gode omkjøringsveier, god skilting og i noen tilfeller dirigering av trafikken. Så er det helt avgjørende at de ulike prosjektene snakker sammen, slik at en i det lengste unngår at det innføres begrensninger i framkommeligheten samtidig på flere steder. Her er det særlig viktig med kommunikasjon der hvor det er ulike byggherrer, for eksempel mellom Bussveien som Rogaland fylkeskommune bygger og sykkelstamvegen som bygges av Statens vegvesen.

– Godt samarbeid

Senterleder på Kvadrat, Renate Hjørnevik, gjør det klart at de mener at Sykkelstamvegen er viktig for regionen, og at de støtter prosjektet.

– I alle prosjekter som påvirker vei og infrastruktur vil det dukke opp noen utfordringer, men vi opplever at vi har en god dialog med Statens vegvesen og Stangeland Maskin. Alle jobber for at anleggsarbeidet i minst mulig grad skal være til hinder og heft for både besøkende til Kvadrat og andre i nærområdet, sier senterlederen til RA.

– Vi gleder oss til anleggsperioden er over og ser fram til at sykkelveien står ferdig, legger hun til.

Prosjektleder for Sykkelstamvegen, Kari Smådal Turøy, i Statens vegvesen, sier at utbyggingen ved Kvadrat har gått bra til nå.

– Men det er alltid utfordringer i forbindelse med trafikkomlegginger, og de to første ukene leide vi inn trafikkdirigenter for å hjelpe trafikantene med å forstå det nye kjøremønsteret, sier hun.

Smådal Turøy sier både de og deres entreprenør har hatt en tett dialog med Kvadrat.

– Vi prøver å legge opp arbeidet slik at det blir til minst mulig sjenanse, understreker hun.

Byggearbeidene ved Kvadrat vil ta cirka ett år, og hadde oppstart 1. august i år.

– Når Sykkelstamvegen er ferdig, vil det komme et kryss på Sykkelstamvegen som gjør at folk vil kunne sykle raskt og trygt rett inn til Kvadrat, sier hun.

Dette sier fylkesdirektøren

I fylkesdirektørens svar til Kalsås understrekes det at det er et sentralt mål for Rogaland fylkeskommune å ivareta best mulig trafikkavvikling og trafikksikkerhet for alle trafikanter i en slik periode med omfattende anleggsarbeider.

– Det er også viktig å holde publikum godt orientert før og under anleggsarbeidet. Vi er klar over at anleggsarbeid påvirker befolkningen. Så langt det lar seg gjøre, jobber vi derfor for å opprettholde trafikken (lar være å stenge større strekninger) mens vi bygger. Det betyr at det blir noen omkjøringer, både for bilister og myke trafikanter. Nødetatene skal komme fram, sier fylkesdirektøren.

– Vi jobber for god kommunikasjon og tydelig skilting, også for dem som sykler og går. Fylkeskommunen har god dialog både med Statens vegvesen og kommunene for å samkjøre prosjekt, og vi henter inn opplysning om prosjekter hvor andre etater er byggherre, og innspill fra andre viktige aktører. Hensikten med dette er å kunne ha god oversikt og en felles koordinering, samt å fastsette noe minimumskrav for framkommelighet for de forskjellige trafikantene, fortsetter fylkesdirektøren.

Videre påpekes det andre tiltak for å sikre god trafikkavvikling, blant annet digitale verktøy, egne ressurser som nabokontakt og kommunikasjonsrådgiver, og varsling av større trafikale endringer gjennom mediene.

Byggeprosjekter på Nord-Jæren

Sykkelstamvegen: Etappen fra Asser i Jåttens vei i Stavanger kommune til Sandnes grense.

Sykkelstamvegen: Etappen fra Løwenstrasse til Smeaheia i Sandnes kommune.

Bussveien: Diagonalen – Gausel stasjon.

Bussveien: Gausel stasjon – Nådlandsbråtet.

Bussveien: Stasjonsveien – Gauselvågen (Jåttåvågen)

Bussveien: Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien

Kollektivtrasé fra Jåttå til det nye sykehuset på Ullandhaug.

