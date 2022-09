Byggeskikkprisen: Du kan stemme fram vinneren

Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

Med årets byggeskikkpris ønsker Stavanger kommune å hedre boliger som på en forbilledlig måte skaper steder.

En bolig er hjemmet vårt, stedet hvor vi har tingene våre, og et sted å høre til. Noen boliger er mer enn det. Gjennom tilpasning til omgivelsene og god arkitektur kan boliger være med på å skape en identitet, gode nabolag og omgivelser hvor vi kjenner at det er godt å være, et sted hvor vi ønsker å bo lenge, skriver kommunen på sin nettside.

Før sommeren kunne alle tipse om kandidater. Nå har juryen plukket ut tre nominerte til prisen.

Alle kan stemme fram sin favoritt.

Kandidat 1: Solborg terrasse borettslag

Arkitekt: Asplan Viak AS v/Line Wilhelmsen

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Thomas Mortensen og Silje S. Kjosavik

Byggherre: Stavanger utvikling KF

Fullført: 2022

Kandidat nr. 1: Solborg terrasse borettslag (Sindre Ellingsen)

Uteområdet er rikt og variert beplantet, samtidig som det er lett å vedlikeholde. (Sindre Ellingsen)

Fasadene i superwood av gran vil gråne fint og ha en lang levetid. (Sindre Ellingsen)

Solborg terrasse borettslag er et foreldreinitiert bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Her har 11 unge voksne fått mulighet til å kjøpe og eie sin egen leilighet. Boligprosjektet på Tjensvoll er utviklet med stor grad av medvirkning fra foreldregruppen. Her har en fått til et godt sted hvor de som bor der kan leve et tilnærmet normalt liv i et robust og stedstilpasset boligbygg.

Borettslaget har døgnbemanning, og leilighetene er rundt 60 kvadratmeter store. Leilighetene har gode boligkvaliteter, og hver beboer har hatt muligheten til å gjøre personlige valg for å prege sin bolig. Boligene er husbankfinansierte med høy grad av tilgjengelighet og universell utforming. Fellesarealene går over to etasjer, og er luftige med store vindusflater. Fasader og tak er utført i superwood av gran, som krever lite vedlikehold, vil gråne fint og ha en lang levetid. Bodene har sedumtak, og det er valgt bergvarme for oppvarming av bygg og forbruksvann.

I utviklingen av boligprosjektet har det vært viktig å bryte ned institusjonspreget, og å gi bygget et moderne arkitektonisk uttrykk. Flott arkitektur og det tiltalende utomhusanlegget med sansehage og åpen overvannshåndtering hever trivselen for beboerne og de besøkende. Utomhusanlegget er rikt og variert beplantet, samtidig som det er lett å vedlikeholde. Det fine hageanlegget rundt bygget bidrar til at prosjektet, til tross for sin størrelse, glir fint inn i eneboligområdet.

Ambisjonen for prosjektet har vært: «Se så fint de har det!» Med Solborg terrasse borettslag har en skapt et godt sted å være.

Kandidat nr. 2: Vindmøllebakken bofellesskap

Arkitekt: Arkitektfirma Helen &

Landskapsarkitekt: Multiconsult AS

Byggherre: Solon Eiendom AS og Indigo Vekst

Fullført: 2019

Vindmøllebakken bofellesskap består av flere bygningskropper som er forskjøvet i forhold til hverandre. (Sindre Ellingsen)

Planterom i Vindmøllebakken. (Sindre Ellingsen)

Fellesmåltid i Vindmøllebakken. (Sindre Ellingsen)

I Vindmøllebakken bofellesskap har en lykkes med sosial bærekraft. Her bor eldre, barnefamilier, par og enslige i hver sine leiligheter, med tilgang til gode fellesareal hvor alle beboerne er velkomne.

De 40 leilighetene varierer i størrelse fra 25–100 kvadratmeter, og er utviklet med stor grad av beboermedvirkning. Vindmøllebakken representerer en nytenkning om bruk av fellesarealer i boligprosjekter. Leilighetene har alt man trenger, men i tillegg er de beste arealene i boligprosjektet satt av til fellesareal, 500 kvadratmeter i alt. Her er det felles takterrasse, hagestue og loftstue heller enn penthouse. Andre fellesarealer er verksted, bibliotek og atrium for husmøter og konserter. Fellesarealene har god takhøyde, visuell forbindelse, gode proporsjoner og fine dagslysinnslipp. Kjellerstuen kan leies til private arrangement. Beboeren velger i hvor stor grad hen ønsker å delta i fellesskapet. Felleskjøkkenet er husets hjerte, og her dekkes det ofte til fellesmiddager. Fellesarealene drives av 30 ulike grupper, hvor beboerne er med i en eller flere grupper.

Boligprosjektet har fem etasjer, og fra avstand ser det ut som mange småhus som er satt sammen. Boligene er oppført i massivtre. Vindmøllebakken bygger videre på det som tilhører stedet, og speiler både trehusbyen og hermetikkindustrien. Det grønne taket fungerer visuelt som grønn hageflekk. Bruken av tre gir et godt innemiljø, og er en god og varig overflate som bare blir finere med årene. Bygget skal inspirere til å dele og ta bærekraftige valg. Basen til bygget preges av fasaden til den gamle hermetikkfabrikken Union Canning, hvor et populært spisested har flyttet inn. Betongdragere fra Union Canning er gjenbrukt i utendørs amfi, etablert i gatestubb stengt for biler og tatt i bruk som lekeplass og park. Mursteiner fra fabrikken er gjenbrukt for å ramme inn sokkelen på tresøylene i bygget.

Over de fire årene som bofellesskapet har eksistert, har det fått et større fellesskap med nabolag og bydel, og naboer inviteres til huskonserter. Vindmøllebakken bofellesskap oppleves som en viktig døråpner for Pedersgata og Stavanger Øst og har skapt et nytt sted hvor det bygges fellesskap.

Kandidat nr. 3: Vålandstun

Arkitekt: Haga & Grov Sivilarkitekter MNAL

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Byggherre: Ineo Eiendom AS

Fullført: 2021

Uteområde på Vålandstun. (Sindre Ellingsen)

Vålandstun har spesiallaget trekledning og gjenbruksskifer på taket. (Sindre Ellingsen)

Vålandstun er et nyskapende seniorboligprosjekt for en attraktiv alderdom.

Boligprosjektet har en flott beliggenhet mot Vålandsskogen og boligene på Våland. Vålandstun passer godt sammen med nabolaget. Boligprosjektet inneholder 38 leiligheter som varierer i størrelse fra 50 til 105 kvadratmeter, og har 1–2 solrike balkonger hver. Leilighetene oppfyller Husbanken sine krav til universell utforming, og tilpasses beboerens funksjonsnivå fra fylte 58 år og livet ut. Her klarer du deg selv lengst mulig, samtidig med en trygghet for at naboene dine følger med på at du har det bra.

De fem boligbyggene er brutt ned med karnapper for å tilpasse seg størrelsen på boligene i området, og er bundet sammen med et felles atrium. Atriet inneholder rause fellesarealer, med trimrom, gjesterom, verksted, kjøkken og allrom. I foajeen kan beboerne lese ferske aviser, drikke kaffe og slå av en hyggelig prat med naboen. Her er det også en tilsatt i 40 % stilling som setter opp ukeplan hvor beboerne kan melde seg på aktiviteter etter ønske. Fellesarealene har en fin kontakt med uteområdene og inviterer mot nabolaget. I parkeringskjelleren er det lagt til rette for bildeling og sykkeldeling.

I uteområdet er store trær og eksisterende steinmurer bevart. Dette er et godt grep som knytter boligprosjektet til stedet, og er flotte romdannende elementer. I takhagen er felles drivhus flittig i bruk, og ellers er det lagt til rette med varierte sittemuligheter, trim og flott beplantning.

Boligprosjektet har flotte detaljer, spesiallaget trekledning og gjenbruksskifer på taket. Den jugendstil-inspirerte fargesettingen harmonerer godt med trehusbebyggelsen på Våland. Prosjektet har jordvarmebrønner og gjenbruk av spillvann.

Vålandstun er et eksempel for framtiden på hvordan man kan bygge gode boliger for seniorer og motvirke ensomhet i alderdommen. Boligprosjektet viser hvordan nybygg på en hensynsfull og interessant måte kan tilpasse seg og framstå som en naturlig forlengelse av trehusbyen, som skapt for dette stedet.

Dette er juryen 2022

Frode Myrhol (politiker og juryformann)

Cille Ihle (politiker)

Per Højgaard Nielsen (Norske arkitekter landforbund)

Ingrid Eide (Stavanger arkitektforening)

Imke Wojanowski (Norske landskapsarkitekters forening)

Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen (leder for seksjon for plan og arkitektur i Stavanger kommune)

Sekretær for byggeskikkprisen er Ingrid Gaukstad, arkitekt i Stavanger kommune.

Tidligere vinnere