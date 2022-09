Greenpeace ut mot Equinor-topp

– Energikrisen i Europa er ikke skapt av krigen, men underinvesteringer i energi, sa Equinor-direktør Irene Rummelhoff under en seanse på energimessen ONS i Stavanger i forrige uke. Hun pekte på lave olje- og gasspriser som hovedårsaken til underinvesteringene, men la til at det ble forsterket av «retorikk fra politikere, investorer og andre aktører.»

Greenpeace tolker dette som et oppgjør med miljøbevegelsen og reagerer kraftig.

– Slik jeg ser det, er dette et billig forsøk på å ta miljøbevegelsen, sier fagrådgiver Halvard Raavand i Greenpeace Norge til Dagens Næringsliv.

Men han tar gjerne litt av æren for vridningen i investeringene.

– Ja, miljøbevegelsen har vært suksessrik i å vri investeringer fra olje over til fornybart, men den har ikke vært suksessrik nok, sier Raavand.

Pressekontakt Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor sier til DN at Rummelhoff ikke uttalte seg spesifikt om klimaorganisasjoner eller oljemotstandere.

– Hun deltok i en dialog om årsakene til den globale energikrisen. Hun pekte på at det i lang tid før Russlands invasjon av Ukraina har vært underinvesteringer i alle former for energi, sier Eidsvold.

