Barneskoleelev innlagt på Stavanger universitetssjukehus med hjernehinnebetennelse

Nærkontakter av barnet har fått forebyggende behandling med antibiotika, opplyser kommuneoverlege Rosie Lund.

Lokalbefolkningen bør være oppmerksom på nyoppståtte symptomer på smitte, blant annet feber, rask forverring av allmenntilstand, hodepine, brekninger eller nakkestivhet.

– Det er forståelig at mange blir engstelig når slik sykdom oppstå, men det er viktig å presisere at det er ytterst sjeldent at et enkelt tilfelle blir til et utbrudd, og at kommuneoverlege følger med på situasjon og er forberedt for å sette i gang riktig tiltak, sier Lund.

