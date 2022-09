På vei mot rekord for utlyste stillinger i Rogaland

– 2021 ble et rekordår for utlyste stillinger. Sammenlignet med samme tid i fjor, ligger det an til at fjorårets rekord blir slått med solid margin. Frem til nå har det blitt utlyst 3 735 flere stillinger i Rogaland sammenlignet med samme periode i 2021, sier Nav-direktør i Rogaland, Merethe P. Haftorsen, og legger til:

– Offentlig og private virksomheter har store utfordringer med å finne riktig kompetanse.

Over 4000 stillinger i august

I en pressemelding fredag opplyser Nav Rogaland at 4164 ledige stillinger ble lyst ut i Rogaland bare i august. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med august i fjor.

Innenfor helse pleie og omsorg ble det utlyst 961 stillinger. Det er klart flest. Innen bygg og anlegg er tallet 512, mens ingeniør og IKT-fag hadde 455 utlysninger.

– Utlyste stillinger er en god indikator på det høye aktivitetsnivået i flere bransjer. Situasjonen i mange næringer har vært lik over en lenger periode; mange bedrifter får ikke tak i kompetansen de trenger, sier Haftorsen.

– Den største utfordringen vi har nå, er at mange av de som står uten en jobb, og som er klar for nye jobbmuligheter, ikke har den kompetansen næringslivet og det offentlige trenger, sier Haftorsen.

Stabil og lav ledighet

I august er det registrert totalt 6569 personer som arbeidssøkere i Rogaland, viser ferske tall fra Nav. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

4159 personer, tilsvarende 1,6 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige i fylket. Det er svak nedgang på 56 personer sammenlignet med forrige måned. Samtidig er 1609 personer, eller 0,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige i august.

– Naturlige sesongvariasjoner sørget for en liten oppgang i antallet helt ledige i sommer. Nå er vi tilbake på nivået vi hadde før sommeren. Det er rekordlavt og illustrerer hvor stor etterspørselen på arbeidsmarkedet i Rogaland er for øyeblikket, sier Haftorsen.

Antallet langtidsledige halvert

Om lag halvparten av de helt ledige er langtidsledige. Det innebærer at de har vært uten jobb i et halvt år eller mer.

– Sammenlignet med samme periode i fjor, er antallet langtidsledige blitt halvert det siste året. Vi vet at det er vanskeligere å få jobbmuligheter jo lenger du er arbeidsledig, men nedgangen viser oss at det finnes gode muligheter selv om du har vært uten jobb i en lenger periode, sier hun.

Alle yrkesgrupper har det siste året hatt en nedgang i antallet helt ledige. Størst har nedgangen vært innenfor reiseliv og transport med over 50 prosent.