Lokalt selskap: – ONS har gitt oss mange muligheter

Torsdag morgen møter RA en smørblid Trygve Årdal ved Braaten.technology sin stand på ONS. Standen deres er i hall 4, og er en del av ONS sitt nye område, som de har kalt «Scale up-arena.»

Scale up-arenaen skal blant annet være et møtested hvor start opp- og scale up-selskaper i energisektoren kan nettverke.

– Det har vært helt fantastisk å være med på ONS. Vi har truffet ufattelig mange folk, sier Årdal, som er administrerende direktør i Braaten.technology.

Braaten.technology har utviklet en undersjøisk vektcelle, som sikrer gode, effektive og trygge arbeidsoperasjoner under vann. Vektcellen, som de kaller Subsea load monitor (SLM), gir muligheten til å finkalibrere alle typer løfteoperasjoner.

– Vi lager en helt ny bransjestandard når det gjelder sikkerhet i subsea-næringen. Vår visjon er å eliminere skade på utstyr og miljøutslipp, sier Årdal.

Han forklarer at det er en ROV (Remotly operated vehicle) som gjennomfører undersjøiske løft i hele Nordsjøen. Denne benytter seg av oppdriftselementer for å avlaste vekt av en undersjøisk last som skal flyttes på.

– Det blir det samme som å bruke en truck på et lager, men ROV-en er avhengig av oppdriftselementene for å avlaste. Hvor mye vekt som må avlastes er kvalifisert gjetting, og det har aldri vært nøyaktig, før nå med vår vektcelle. Vår teknologi er med å revolusjonere sikkerheten. Verktøyet kan også nullstilles til hvilket som helst hydrostatisk trykk. Hvis du skal gjennomføre et løft på 500-meteres dybde, er det 50 bar trykk du må ta høyde for. En mekanisk løsning hadde ikke fungert, den hadde fått for mye påvirkning, forklarer Årdal.

Han forteller også at de under ONS har hatt besøk av en fra NASA, som påpekte hvor vanskelig det er å lage utstyr til slike dybder på havet.

– Han hadde laget utstyr som var på Mars, og sa at man fint kunne bruke vårt utstyr der oppe og. Det er veldig kult, sier Årdal.

Internasjonale ambisjoner

Men det er ikke bare NASA som har besøkt Braaten.technology-standen på ONS.

– Det har vært helt fantastisk på ONS. Vi har ikke hatt fokus på å få investorer, men vi har hatt fokus på å treffe nye kunder og å få bransjen til å vite at denne teknologien finnes – at de ikke bruker dette her er helt sprøtt, sier Årdal.

Han mener vektcellene vil selge seg selv når ryktet begynner å gå.

– Det kommer til å bli en bransjestandard. Det hadde aldri vært lov å løfte noe uten å vite vekten av lasset på land, at det har vært lov under havet er rett og slett rart.

– Hvordan ser framtidsplanene deres ut da?

– Vi har internasjonale ambisjoner. Først skal vi ta over Nordsjøen – det skal bli en bransjestandard, det er jeg bombesikker på. Etter vi har tatt over Nordsjøen, skal vi gå rett til Mexico-gulfen, det er det største markedet i verden når det gjelder subsea. Så tar vi resten av verden, sier Årdal.

Han forteller at de har truffet mange spennende mennesker på ONS, og fått mange gode kontakter.

– Jeg skal på mange møter neste uke, blant annet skal jeg kontakte DeepOcean og Oceaneering. Det er takket være ONS.

– Dette har vært en arena som er helt sinnssyk, og som har gitt oss mange muligheter, legger han til.

Han påpeker også at dette er første året ONS har en egen scale up-arena, og at de ikke hadde hatt muligheten til å bruke så mye penger det koster å ha en vanlig stand på ONS.

– Så dette har vært helt amazing, oppsummerer han.

Braaten.technology har nettopp skrevet en fortrolighetsavtale (NDA) med Beluga Subsea.

– Vi skal samarbeide med de, og utvikle en vektcelle på en innovasjon de har. Så det skjer litt ting kan du si, sier Årdal.

Stolt ONS-sjef

ONS-sjef Leif Johan Sevland sier Scale-ups er noe de virkelig er stolte av.

– Det har vært godt besøkt, veldig bra program og en god arena for å samles. Det er inspirasjon vi tar med oss når vi planlegger ONS 2024, sier Sevland til RA.

– Hva synes du om Braaten.technology da?

– Braaten.technology er jo en av de som kom gjennom nåløyet for å stille ut på Scale-ups, og vi er veldig glade for at vi har fått gitt de litt mindre selskapene i vekstfasen en plass å møtes. Spesielt hyggelig når vi ser de og andre fra regionen her som bygger videre på en solid tradisjon og historie innenfor olje og energi, sier ONS-sjefen.

