Equinor-topp mener oljemotstand har bidratt til energikrisen

Rummelhoff sa under ONS-konferansen i Stavanger (Offshore Northern Seas) at hun mener «retorikk» fra politikere og andre aktører har bidratt til de manglende investeringene, skriver Dagens Næringsliv.

– Underinvesteringene er primært drevet av lave priser, under pandemien og før det. Men det er blitt forsterket, på en måte, av retorikk fra politikere, investorer, og andre aktører, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor.

Irene Rummelhoff er den av Equinor-toppene som er aller tettest på det europeiske gassmarkedet og hun er klar på hva hun mener:

– Det er en stor misforståelse der ute, og det er at energikrisen ble skapt av krigen. Det ble den ikke. Energikrisen var tydelig til stede minst seks-sju måneder før krigen. Og den er resultatet av underinvestering i energi, all slags energi i mange år, og det er nøyaktig hva vi opplever i Norge også, sier Rummelhoff, som er Equinors konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen