Over 60.000 besøkende på ONS

Over 61098 personer, fra 82 land, har bidratt til å gjøre ONS 2022 det største møtestedet for energibransjen. Det melder ONS i en pressemelding torsdag ettermiddag.

I år var temaet tillit, og det har vært et veldig relevant tema på mange av konferansene, utstillingene og ONS+ i Stavanger sentrum, ifølge pressemeldingen.

Dette er ONS 2022 kort oppsummert:

61 098 besøkende.

Over 1000 foredragsholdere på scenen, som dekket energisikkerhet, fornybar energi, olje og gass, politikk og veien mot nullutslipp.

Tre helt nye områder debuterte på ONS 2022: Net Zero Markets, Scale-ups og ONS+ i Stavanger sentrum.

Over 1000 stands.

– Vi er stolte og ydmyk over å ha klart å samle så mange folk igjen. Denne gangen har vi ønsket nye industrier og helt nye selskaper velkommen på en måte som vi aldri hat sett før, og det kunne ikke gjort meg gladere, sier ONS-sjef, Leif Johan Sevland, i pressemeldingen.

I pressemeldingen påpekes det at det som gjør ONS virkelig spesielt, er den unike miksen av de dynamiske utstillingene, det høye nivået på ONS-konferansene, og de mange små settingene med mindre konferanser om energi og samfunn, scale ups, fornybar energi og lavkarbonteknologi.

Det fullstendige programmet har vært mer omfattende enn noen gang, med over 1000 foredragsholdere, sammenlignet med 620 i 2018, og 70 i 2010.

ONS konferansen

ONS mener scenen ble satt tidlig, med en emosjonell og høyaktuell lineup av talere på ONS åpningskonferanse. Kronprins Håkon åpnet ONS 2022, og ble etterfulgt av statsminister Jonas Gahr Støre, som introduserte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj direkte fra Kyiv. President Zelenskyy adresserte publikum med en lidenskapelig tale om hvordan krigen med Russland var, og hvordan det påvirket både global og europeisk energisikkerhet på en dramatisk måte.

Elon Musk ble intervjuet av moderator Xenia Wickett og diskuterte elektrifisering, nødvendigheten av hydrokarbon, og det grønne skiftet.

Andre talere på åpningskonferansen var: Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, Edward Daniels, Chair ONS Conference Committee, Director Strategy, Sustainability and Corporate Relations, Shell, Patrick Pouyanné, Chairman & CEO, TotalEnergies, Fatih Birol, Executive Director of IEA, Helima Croft, Man. Dir. and Global Head of Commodity Strategy, RBC Capital Markets and Ann Mettler, VP Europe of Breakthrough Energy.

– Vi er takknemlige for at noen av de største navnene i industrien tar seg tid til å dele deres innsikt, inspirere os og foreslå nye og aktuelle løsninger, sier Sevland.

Net Zero Markets og Scale-ups

Net Zero Markets er en av ONS sine nye arenaer, hvor vind, hydrogen, CCS, sol og batteri og energilagring fikk hovedrollene. Arenaen hadde nesten 300 foredragsholdere på flere scener, og dekket en stor variasjon av temaer som var høyst relevante for det grønne skiftet, skriver ONS i pressemeldingen.

På den helt nye Scale-Ups arenaen inviterte ONS alle til en strand-inspirert scene og mingleområde, for å knytte kontakter mellom scale-ups, investorer, og alle som er interessert i å skalere opp nye løsninger i energiindustrien. 16 «nye» selskaper ble valgt ut til å bli en del av Scale-up-utstillingen, og scenen var fullt med entreprenør-foredrag og spennende inspirasjon for å skalere opp i energiindustrien, ifølge pressemeldingen.

Centre Court og Technical Sessions

Besøkende ble invitert til å besøke Centre Court-arenaen i hall 9, under slagordet «energi og samfunn.» Her kunne man oppleve korte og fokuserte samtaler og panel, som utforsket alt fra havbunnsmineraler, geopolitikk, talentkrig og det grønne skiftet.

Technical Sessions åpnet for sju hovedutfordringer allerede i november, og hadde et rekordhøyt antall søkere, på 400. De sju utfordringene hadde flere mindre utfordringer, og totalt ble 21 utfordringer utforsket på Technical sessions, for å finne tekniske løsninger på å redusere utslipp. Hovedfokuset var på olje og gass, men det ble også snakket om hvordan man kan overføre teknologi fra oljeindustrien til fornybarindustrien.

ONS Young

ONS Young var et nytt område på ONS i år, og her fikk studenter, unge profesjonelle, VGS-elever, og ungdomsskoleelever delta på debatter på tre scener på området. Blant talerne var Gina Gylver i Natur & Ungdom, Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender, Anders Opedal i Equinor and forsker Jo Røislien.

ONS+

Hver kveld gjennom ONS var barer og paviljonger i Stavanger sentrum åpne for debatter og live podkaster. ONS sin egen arena «Energy Square» var fullstappet flere ganger gjennom uken, både under et ONS Young-arrangement på mandag, og under debatter, ifølge pressemeldingen.

Totalt var det også 34 båter som var lagt til i Stavanger kai under ONS, hvor det også ble avholdt debatter og nettverk-arrangement.

Gratiskonserten på onsdag kveld, med Highasakite og TØFL fylte opp torget og Vågen, melder ONS. På et tidspunkt var det over 28.000 registrerte mobiltelefoner i området. Justert med de som bor og jobber i området, er det estimert at rundt 22.500 personer var på konserten.

---

Hovedtall for ONS

• Besøkende: 61098

• Utstilling: Over 1000 selskaper

• ONS konferansen: 600 delegater deltok på konferansen gjennomsnittlig per dag.

• Centre Court: Over 1800 personer deltok på seminarene over fire dager.

• The Net Zero Markets: 2400 personer deltok på seminar om hydrogen, CCS, sol og offshore vind.

• Technical Sessions: 1140 deltok på seminar over fire dager.

• Scale-ups: 1000 personer deltok på seminar i Scale-up-arenaen.

• Young: 2730 registrerte studenter, 450 unge profesjonelle, 1800 VGS-elever og 170 ungdomsskoleelever besøkte ONS Young.

• Summit: ONS Summit-møtet samlet over 75 toppledere, 14 observatører fra regjeringer, selskaper og akademia fra 18 land.

• International Markets presentert by NORWEP: 196 delegater deltok i 17 offshore vind workshops og 12 markets-seminar. Mer enn 280 B2B-møter.

• ONS+: 7 paviljonger, 1500 personer deltok i løpet Run for Fun. Det ble registrert 28.000 mobiler i Vågen under ONS-konserten onsdag kveld.

• Media: 230 journalister fra 20 land var akkreditert for å dekke ONS 2022.

• Innovation Awards: Wärtsilä Norway and Ruden AS

• Distinguished Service Awards: Dr. Fatih Birol

• Best Stand Awards: Wintersjall Dea for stands 50 square meters or larger, and Safety Tools winner for stands smaller than 50 square meters.

• NPD’s IOR Award: The licenses on the Statfjord field in the North Sea

---