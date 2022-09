Disse vant «årets stand» på ONS

Av over 1000 stands, og 10 nominerte, var det Wintershall Dea som vant beste stand på ONS 2022, i kategorien «stor stand, over 50 kvadratmeter.» Saftey Tools vant beste stand i kategorien «liten stand, under 50 kvadratmeter.»

Prisen ble delt ut av fungerende ordfører i Stavanger kommune, Dagny Sunnanå Hausken, torsdag ettermiddag.

Safety Tools vant beste liten stand på ONS 2022. (Tonette N. Haaland)





– I år har utstillerne hatt en utmerket kvalitet, og det har vært over 1000 utstillere. Så det har vært vanskelig å gjennom alle og sortere ut hvem som er de beste. Jeg kan forsikre deg om at komiteen har hatt noen travle og interessante dager. ONS-prisen for beste stand har to kategorier – beste stand på under 50 kvadratmeter, og beste stand på over 50 kvadrat meter. I år har vi nominert tre stands i den mindre kategorien, og sju i den store kategorien. Det er viktig å påpeke at vi ser på begge utdelingene med like stor bragd, sa Finn Krogh, direktør for Norsk Oljemuseum, og medlem av juryen før prisen ble delt ut.

I tillegg påpekte han at juryen har fått god hjelp fra 20 elever ved Vågen VGS, som studerer interiør og eksponeringsdesign.

– De har gitt oss gode innspill. Jeg vil understreke at hjelpen deres har vært veldig viktig for oss, tusen takk for det, sier Krogh.

Finn Krogh, direktør for Norsk Oljemuseum, og medlem av juryen. (Tonette N. Haaland)

Møtested

Wintershall Dea, med stand i hall 7, vant for andre gang på rad kåringen av beste store stand på ONS.

I jury-beskrivelsen av standen står det: «En vel designa og multifunksjonell stand, som kombinerer business and pleasure under slagordet «minds of engineers – pioneers at heart.» En smakfull miks av materialer og farger, og et godt sted for folk å møtes.»

Wintershall Dea sin stand. (Tonette N. Haaland)

Wintershall Dea sin stand. (Tonette N. Haaland)

I jury-beskrivelsen av Safety Tools sin stand står det: «De viser fram den kuleste banebrytende teknologien i verden – verktøy laget fra materialet Wolframkarbid. Super entusiastisk personal gir deg en direkte demonstrasjon med en overraskende hands-on wow factor.»

Wintershall Dea og Safety Tools hadde de beste standene på ONS 2022, mente juryen. (Tonette N. Haaland)

---

Dette var de nominerte for beste stand på ONS 2022:

Renas – Hall 9, Stand 9110

Petoro – Hall 8, Stand 8330

IGUS – Hall 7, Stand 7120

Wintershall Dea – Hall 7, Stand 7150

Aker BP – Hall 8, Stand 8380

Welltec – Hall 7, Stand 7530

Safety Tools – Hall 3, Stand 3475

Petroleum Safety Authority Norway – Hall 7, Stand 7220

Øglænd System – Hall 7, Stand 7270

Fox Subsea – Hall 2, Stand 2100

---