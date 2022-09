Dette synes Natur og Ungdom om ONS

Mari Qviller er ifra sentralstyret i Natur og Ungdom, og har i år deltatt på ONS.

– Vi har hatt to representanter fra Natur og Ungdom her i år, og vi har holdt noen foredrag og appeller, sier Qviller til RA.

Men, det er ikke bare derfor Natur og Ungdom deltar på ONS.

– Det går litt på å være vaktbikkje, og følge med på hva oljenæringen faktisk holder på med. Vi har forskjellige overbevisninger på hva som er framtiden. Vi prøver å forstå hvilke tiltak de gjør, og få litt oversikt, det er det viktigste vi gjør på ONS, sier Qviller.

– Hvilket inntrykk har dere gjort dere til nå på ONS?

– Det er litt todelt. På en måte snakker folk mye om at dette er første gang ONS har vært så klimabevisst, og at alle debattene og samtalene handler om det grønne skiftet, rettferdig omstilling, grønn energi og hvordan vi skal få til dette sammen. Men, så merker jeg man mer og mer viker fra å snakke om 1,5 gradersmålet, og at det i stor grad handler om å kapitalisere på klimakrisen, og at vi skal ende opp med store profitter, slik at vi skal kunne betale direktørene våre, sier hun.

– Nå er dette er et problem som skjer i nåtid. Det er et faktum at oljeselskapene rundt her fortsetter å planlegge oljeprosjekter, for eksempel Equinor som planlegger Wisting-feltet. Det er ekstremt bakvendt å stå her og snakke om grønn industri, og det grønne skiftet, når de gjør oss totalt avhengig av oljepenger og satser blindt på karbonfangst og løsninger som enda ikke er funnet opp. Det hadde vært mer betryggende å se klare bevis på at vi kommer til å klare karbonfangsten, og at vi kommer til å klare å omstille oss, enn flotte prosjekter om hvordan vi skal elektrifisere sokkelen fra land, hvor vi trenger vindkraften til å nyte strømmen selv nå som vi har strømkrise, legger hun til.

– Ikke helt i mål

– Hva tenker du om ONS sitt mål om å gå fra oljemesså til energimesså?

– Foreløpig føler jeg «energimesse» er mer en branding og en form for markedstaktikk enn en realitet. De har egne haller med utstyr kun for oljeindustri. Mange av hallene her er preget av å fortsette med oljeindustrien, i form av å fornye den, opprettholde den og spytte mye penger inn i den. Jeg skulle gjerne sett enda mer håp, og kanskje enda mer fokus på de som faktisk jobber i oljen på plattformene – hvordan hverdagen deres kommer til å se ut. Det er helt todelt for dem, på den ene siden skal selskapet være grønt, på den andre siden skal de fortsette med olje i all evighet. Min overbevisning er at det ene må gå på bekostning av det andre. Vi må fortsatt ta vare på arbeiderne våre når vi gjør det. Jeg vil at Equinor og de andre oljeselskapene skal komme med en tydeligere plan på hvordan vi skal behandle oljearbeiderne våre når vi nettopp må gjennom denne omstillingen, sier Qviller.

Likevel påpeker hun at det er spennende å høre på de som er gamle travere i oljebransjen.

– Jeg har lært veldig mye, det er mange ting de tenker på som ikke er hverdags for meg, og det er mange ting jeg tenker på som ikke er hverdags for dem. De snakker om netto null, jeg snakker om 1,5 grader. De snakker om å opprettholde oljeindustrien og ha jevn produksjon, jeg snakker om å aldri lete etter mer olje igjen. Så jeg har lært mye om hvilke prosjekter vi har, og jeg har lært mer om havvind, som jeg synes er veldig spennende. Vi har fått gjort litt kulturutveksling, og vi ser noen holdningsendringer i oljebransjen - selv om det på langt nær er godt nok.

– Jeg synes det er betryggende å se at mange selskaper er realitetsorienterte. Det er ikke en utopisk «hva skal vi leve av etter oljen?», men heller mer fokus «på hvilken måte kan vi komme oss gjennom denne krisen sammen?» Det er mange som har et lappeteppe av løsninger, og det tror jeg er sunt, så lenge man ikke satser helt blindt på karbonfangst for å kunne fortsette med olje videre, forklarer hun.

– Så du ser noen lyspunkt selv om det er mye olje på ONS?

– Det er noen positive ting med ONS, men essensen er at dette er bekmørkt om oljeindustrien ikke slutter å lete etter ny olje. Shell-sjefen sa i går dette kommer til å bli vanskelig, og at vi går en vanskelig tid i møte – noe oljeindustrien har ansvar for. Jeg ser en mye større forståelse for at oljeindustrien er en av de største grunnene til klimakrisen, og de tar den vonde æren for det. Men ansvaret og løsningene er nok ikke helt perfeksjonerte enda. Også er det opp til for eksempel Oljedirektoratet å komme med nok krav til at næringene ser det nødvendig å tilpasse seg. Næringen er opptatt av å tjene penger og få det til å gå rundt, og det må staten legge til rette for og kreve.













