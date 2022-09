40 prosent økning i antall dødsulykker

47 mennesker døde i trafikken i sommer. Det er 18 flere enn i samme periode i fjor. 90 mennesker er omkommet på veiene så langt i år. 18 personer døde i august-trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Det er allerede ti flere døde i trafikken ved utgangen av august, enn det var i hele fjor. Sommeren er ofte «høysesong» for ulykker på veiene. Årets sommer er intet unntak. Det som særlig preger juni, juli og august i år er mange omkomne på MC og det store antallet eldre mennesker som dør i trafikken.

– Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. 15 personer i år mot 5 i 2021. Vi jobber fortsatt med å analysere ulykkene, derfor vet vi ikke årsakene til årets dødsulykker ennå. Eldre mennesker tåler mindre i en kollisjon enn yngre, og vi har ingen å miste, verken besteforeldre eller andre, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hun oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.

40 prosent økning

Etter årets åtte første måneder har 90 omkommet i trafikken. Årets tall er vesentlig høyere enn de senere årene. Til og med august i 2022 er det om lag 40 prosent flere omkomne enn i tilsvarende periode i 2021 (90 mot 53). Vi må tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare tall til og med august (97).

Det er forskjell på utviklingen i fylkene. Mens Viken holder seg stabilt høyt, er Oslo og Møre og Romsdal fylkene der færrest dør i trafikken, også i år. Nordland, Vestfold og Telemark og Rogaland har den største økningen sammenlignet med fjoråret.

De som omkommer er ofte voksne menn, og bare 20 av de som har omkommet på veiene hittil i år er kvinner.

Det er fortsatt møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer.

Mange ulykker på MC

Det er langt flere omkomne på motorsykkel (19) enn i tilsvarende periode i fjor (8 mc + 1 moped). I hele 2021 omkom 15 personer på motorsykkel.

– At en av fire som omkom i trafikken i sommer kjørte MC, er for høyt. I likhet med alle andre dødsulykker gransker vi også disse ulykkene. Vi håper det gode samarbeidet med både MC-miljøet og andre trafikksikkerhetsaktører gjør at vi på sikt får ned antallet ulykker med motorsykkel. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, sier Guro Ranes.

---

Ulykker per fylke:

Ulykkesstatistikken over sommermånedene juni, juli og august.

Viken: 11

Oslo: 0

Innlandet: 3

Vestfold og Telemark: 7

Ager: 3

Rogaland: 4

Vestland: 5

Møre og Romsdal: 2

Trøndelag: 2

Nordland: 4

Troms og Finnmark: 6

Sum: 47

---